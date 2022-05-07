Motorola'nın 200 megapiksel kameralı akıllı telefonu 10 Mayıs'ta tanıtabilir

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Lenovo bünyesinde yer alan Motorola, 10 Mayıs'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Şirket söz konusu tarihte 200 megapiksel kamera ile donatılmış "Frontier" kod adlı Edge 30 Ultra akıllı telefonunu tanıtabilir.

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Amiral gemisi cihazla ilgili bazı detaylar sızdırılmış durumda. Motorola Edge 30 Ultra'nın 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 125 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil de konuşulanlar arasında.

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Kamerasıyla bir ilke imza atacak

Cihaz 200 megapiksel ana kamera ile donatılmışilk akıllı telefon olarak piyasaya sürülecek. Bu sensöre 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto kameranın eşlik edeceği bildiriliyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 60 megapiksel olacak.

Motorola Edge 30 Ultra hakkındaki tüm detayları 10 Mayıs tarihinde öğrenmeyi umuyoruz.

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