Bill Gates: Elon Musk, Twitter'ı mahvedebilir

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Wall Street Journal'ın düzenlediği etkinlikte, daha önce sosyal ağ Twitter'ı satın aldığını açıklayan Amerikalı işadamı Elon Musk'ın amaçları hakkında şüphelerini dile getirdi. Gates, Musk'ın sosyal ağa zarar verebileceğine inanıyor.

Elon Musk nasıl yatırım yapılması gerektiğini anlattı 1 gün önce eklendi

Bill Gates, Musk'ın diğer şirketlerinde etkileyici sonuçlar elde ettiğini, Tesla ve SpaceX'te mükemmel mühendis ekipleri oluşturduğunu kaydederek: "Bu sefer olacağına dair bazı şüphelerim var ama ön yargılı olmamalıyız ve Elon'u asla küçümsememeliyiz." dedi.

Gates'e göre Musk'ın ne yapacağı tam olarak belli değil. Ayrıca, girişimcinin sicilinde "sosyal ağ" gibi bir iş deneyimi de yer almıyor. Bu nedenle işlerin daha da kötüleşebileceğini belirten Gates: "Musk hakkında söylenecek olumlu şeylerden başka bir şeyim yok. Twitter'ı daha da kötüleştirirse bunu açıkça söylerim." dedi.

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Gates, Musk'ın Twitter planlarından emin değil

Gates ayrıca sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefleri neler, sonunda (Twitter) ne olacak? Aşırı yalanların ve tuhaf komplo teorilerinin yayılmasını azaltma fikriyle nasıl bir ilişki içindeler? Bu hedef ona yakın mı, değil mi?"

Musk'ın Twitter'ı satın aldığı 25 Nisan'da açıklanmıştı. Şirket ona yaklaşık 44 milyar dolara mal oldu. İşadamı, sosyal ağı "her zamankinden daha iyi" hale getirmeyi planladığını söyledi. Ayrıca Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkelerine göre yönetileceğini de ima etti.

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