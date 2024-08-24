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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında Motorola Edge 40 Neo'yu piyasaya süren Motorola, şimdilerde cihazın halefi olan Motorola Edge 50 Neo üzerinde çalışıyor. Şimdi lansman öncesi Edge 50 Neo'nun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Motorola Edge 50 Neo neler sunacak?

Motorola'nın önümüzdeki ay Edge 50 Neo'yu piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunun öncesinde Geekbench platformunda test edildi. Buna göre yaklaşmakta olan telefon, 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimi ile destekleniyor. Bu da Dimensity 7300 yonga setini doğruluyor. Ayrıca bu konfigürasyonda 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemine yer verilmiş.

İlginç olan şu ki hem Edge 50 Neo hem de ThinkPhone 25 "Vienna" kod adını paylaşıyor. Dolayısıyla modelin yeniden markalanmış bir ThinkPhone modeli olarak piyasaya çıktığını görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlara göre Motorola Edge 50 Neo, 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6,4 inç POLED ekrana sahip olacak. 8 GB/256 GB ve 12 GB/512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak cihaza, arkada 50MP birincil kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumu eşlik edecek.

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Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun diğer bilinen özellikleri arasında ise 4310 mAh pil, IP68, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor. Motorola Edge 50 Neo'nun yukarıda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Motorola Edge 50 Neo geliyor: İşte beklenen özellikler