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    Motorola Edge 50 Neo geliyor: İşte beklenen özellikler

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Motorola, Motorola Edge 50 Neo üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Akıllı telefonun kilit özellikleri artık netleşti.
    Motorola Edge 50 Neo geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında Motorola Edge 40 Neo'yu piyasaya süren Motorola, şimdilerde cihazın halefi olan Motorola Edge 50 Neo üzerinde çalışıyor. Şimdi lansman öncesi Edge 50 Neo'nun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Motorola Edge 50 Neo neler sunacak?

    Motorola'nın önümüzdeki ay Edge 50 Neo'yu piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunun öncesinde Geekbench platformunda test edildi. Buna göre yaklaşmakta olan telefon, 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimi ile destekleniyor. Bu da Dimensity 7300 yonga setini doğruluyor. Ayrıca bu konfigürasyonda 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemine yer verilmiş.

    İlginç olan şu ki hem Edge 50 Neo hem de ThinkPhone 25 "Vienna" kod adını paylaşıyor. Dolayısıyla modelin yeniden markalanmış bir ThinkPhone modeli olarak piyasaya çıktığını görebiliriz.

    Motorola Edge 50 Neo geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlara göre Motorola Edge 50 Neo, 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6,4 inç POLED ekrana sahip olacak. 8 GB/256 GB ve 12 GB/512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak cihaza, arkada 50MP birincil kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumu eşlik edecek. 

    Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun diğer bilinen özellikleri arasında ise 4310 mAh pil, IP68, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor. Motorola Edge 50 Neo'nun yukarıda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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