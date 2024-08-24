Motorola Edge 50 Neo geliyor: İşte beklenen özellikler

Motorola Edge 50 Neo neler sunacak?
Motorola'nın önümüzdeki ay Edge 50 Neo'yu piyasaya sürmesi bekleniyor ve bunun öncesinde Geekbench platformunda test edildi. Buna göre yaklaşmakta olan telefon, 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimi ile destekleniyor. Bu da Dimensity 7300 yonga setini doğruluyor. Ayrıca bu konfigürasyonda 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemine yer verilmiş.
İlginç olan şu ki hem Edge 50 Neo hem de ThinkPhone 25 "Vienna" kod adını paylaşıyor. Dolayısıyla modelin yeniden markalanmış bir ThinkPhone modeli olarak piyasaya çıktığını görebiliriz.
Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun diğer bilinen özellikleri arasında ise 4310 mAh pil, IP68, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor. Motorola Edge 50 Neo'nun yukarıda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.