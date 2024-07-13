Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı: RAM ve renk seçenekleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefon pazarının liderlerinden olan Motorola, eski marka değerini korumasa da akıllı telefon pazarındaki varlığına devam ediyor. Firmanın akıllı telefonları ciddi satış sayılarına ulaşmasa da telefonlar, teknik özellikleri ile rakiplerinin gerisinde kalmıyor. İddialara göre firmanın yeni orta-üst seviye telefonu da dikkat çekici bir seçenek olacak.

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Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda Edge 50 serisini tanıtan Motorola, önümüzdeki haftalarda bu seriye yeni bir akıllı telefon ekleyebilir. Mobil teknoloji pazarında güvenilir kaynaklara sahip olan Sudhanshu, 91Mobiles ortaklığında yeni bir sızıntı yayınladı. Rapora göre Motorola, Edge 50 Neo adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın teknik detayları bilinmese de 8/128GB ve 12/256GB bellek ve depolama konfigürasyonlarına sahip olacağı açıklandı. Ayrıca iddialara göre bu cihaz; Gri, Mavi, Süt ve Pantone lisanslı Poinciana renk seçeneklerine sahip olacak.

Motorola’nın yeni orta-üst seviye akıllı telefonu, gizemini korusa da firmanın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Edge 40 Neo, Edge 50 Neo’nun neler sunacağını gözler önüne serebilir. Hatırlayacak olursanız Edge 40 Neo, 6.55 inç 144Hz pOLED ekrana, MediaTek Dimensity 7030 yonga setine ve 12GB RAM’e sahipti. Bu nedenle Edge 50 Neo’nun da dikkat çekici bir ekrana, güçlü sayılabilecek bir yonga setine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın kamera sistemi de Edge 40 Neo’da bulunan 50MP standart + 13MP geniş açı kamera sistemine benzerlik gösterebilir.



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