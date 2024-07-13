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    Anlık Bildirim

    Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı: RAM ve renk seçenekleri belli oldu

    Bir zamanlar cep telefon pazarının liderlerinden olan Motorola, akıllı telefon pazarındaki varlığına devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni telefon ortaya çıktı.
    Motorola Edge 50 Neo Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar cep telefon pazarının liderlerinden olan Motorola, eski marka değerini korumasa da akıllı telefon pazarındaki varlığına devam ediyor. Firmanın akıllı telefonları ciddi satış sayılarına ulaşmasa da telefonlar, teknik özellikleri ile rakiplerinin gerisinde kalmıyor. İddialara göre firmanın yeni orta-üst seviye telefonu da dikkat çekici bir seçenek olacak.

    Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı

    Geçtiğimiz aylarda Edge 50 serisini tanıtan Motorola, önümüzdeki haftalarda bu seriye yeni bir akıllı telefon ekleyebilir. Mobil teknoloji pazarında güvenilir kaynaklara sahip olan Sudhanshu, 91Mobiles ortaklığında yeni bir sızıntı yayınladı. Rapora göre Motorola, Edge 50 Neo adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın teknik detayları bilinmese de 8/128GB ve 12/256GB bellek ve depolama konfigürasyonlarına sahip olacağı açıklandı. Ayrıca iddialara göre bu cihaz; Gri, Mavi, Süt ve Pantone lisanslı Poinciana renk seçeneklerine sahip olacak.

    Motorola’nın yeni orta-üst seviye akıllı telefonu, gizemini korusa da firmanın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Edge 40 Neo, Edge 50 Neo’nun neler sunacağını gözler önüne serebilir. Hatırlayacak olursanız Edge 40 Neo, 6.55 inç 144Hz pOLED ekrana, MediaTek Dimensity 7030 yonga setine ve 12GB RAM’e sahipti. Bu nedenle Edge 50 Neo’nun da dikkat çekici bir ekrana, güçlü sayılabilecek bir yonga setine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın kamera sistemi de Edge 40 Neo’da bulunan 50MP standart + 13MP geniş açı kamera sistemine benzerlik gösterebilir.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 17 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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