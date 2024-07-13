Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı: RAM ve renk seçenekleri belli oldu

Motorola Edge 50 Neo ortaya çıktı
Geçtiğimiz aylarda Edge 50 serisini tanıtan Motorola, önümüzdeki haftalarda bu seriye yeni bir akıllı telefon ekleyebilir. Mobil teknoloji pazarında güvenilir kaynaklara sahip olan Sudhanshu, 91Mobiles ortaklığında yeni bir sızıntı yayınladı. Rapora göre Motorola, Edge 50 Neo adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın teknik detayları bilinmese de 8/128GB ve 12/256GB bellek ve depolama konfigürasyonlarına sahip olacağı açıklandı. Ayrıca iddialara göre bu cihaz; Gri, Mavi, Süt ve Pantone lisanslı Poinciana renk seçeneklerine sahip olacak.
Motorola’nın yeni orta-üst seviye akıllı telefonu, gizemini korusa da firmanın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Edge 40 Neo, Edge 50 Neo’nun neler sunacağını gözler önüne serebilir. Hatırlayacak olursanız Edge 40 Neo, 6.55 inç 144Hz pOLED ekrana, MediaTek Dimensity 7030 yonga setine ve 12GB RAM’e sahipti. Bu nedenle Edge 50 Neo’nun da dikkat çekici bir ekrana, güçlü sayılabilecek bir yonga setine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın kamera sistemi de Edge 40 Neo’da bulunan 50MP standart + 13MP geniş açı kamera sistemine benzerlik gösterebilir.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.