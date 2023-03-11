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    Anlık Bildirim

    Motorola Razr 2023 görüntülendi: Retro bir tasarıma sahip olacak

    Samsung Galaxy Z Flip’in en büyük rakiplerinden olan Motorola Razr, yakında yeni üyesine kavuşacak. 2023 modelden gelen yeni görüntüler, Retro tasarımı gözler önüne seriyor.
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    Motorola Razr 2023 canlı olarak görüntülendi
    Dikay katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden olan Motorola, Samsung Galaxy Z Flip serisinin popülerleşmesi ile pazar payını büyük ölçüde kaybetmişti. Ancak görünüşe göre Lenovo’nun alt şirketi Motorola, pazarda daha popüler olmak için çabalarını sürdürüyor.

    Motorola Razr 2023, Razr V3’ü andırıyor

    Sızıntıları ile bilinen Sudhanshu Ambhore, 91Mobiles üzerinden Razr 2023’ün canlı görselini paylaştı. Görseller, sızdırılmış render görsellerini doğrularken ilginç bir renk seçeneğini de gözler önüne seriyor. Canlı görselde görünen Razr 2023, macenta rengi ile dikkat çekiyor. Macenta renkli bu cihaz, Motorola’nın 2005 yılında tanıttığı Razr V3’ü ciddi anlamda andırıyor.

    Motorola Razr 2023 canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Çift tonlu bir tasarıma sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen ilginç renk seçenekleri ile popülerlik kazanmaya çalışacak. İkincil ekranında da ciddi geliştirmelere sahip olması beklenen yeni Motorola Razr’ın 1 Haziran 2023’te tanıtılması bekleniyor. 
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 9 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 20 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 20 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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