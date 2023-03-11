Motorola Razr 2023 görüntülendi: Retro bir tasarıma sahip olacak

Dikay katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden olan Motorola, Samsung Galaxy Z Flip serisinin popülerleşmesi ile pazar payını büyük ölçüde kaybetmişti. Ancak görünüşe göre Lenovo’nun alt şirketi Motorola, pazarda daha popüler olmak için çabalarını sürdürüyor.

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Motorola Razr 2023, Razr V3’ü andırıyor

Sızıntıları ile bilinen Sudhanshu Ambhore, 91Mobiles üzerinden Razr 2023’ün canlı görselini paylaştı. Görseller, sızdırılmış render görsellerini doğrularken ilginç bir renk seçeneğini de gözler önüne seriyor. Canlı görselde görünen Razr 2023, macenta rengi ile dikkat çekiyor. Macenta renkli bu cihaz, Motorola’nın 2005 yılında tanıttığı Razr V3’ü ciddi anlamda andırıyor.

Tam Boyutta Gör Çift tonlu bir tasarıma sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen ilginç renk seçenekleri ile popülerlik kazanmaya çalışacak. İkincil ekranında da ciddi geliştirmelere sahip olması beklenen yeni Motorola Razr’ın 1 Haziran 2023’te tanıtılması bekleniyor.

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