Motorola Razr 2023 görüntülendi: Retro bir tasarıma sahip olacak

Sızıntıları ile bilinen Sudhanshu Ambhore, 91Mobiles üzerinden Razr 2023’ün canlı görselini paylaştı. Görseller, sızdırılmış render görsellerini doğrularken ilginç bir renk seçeneğini de gözler önüne seriyor. Canlı görselde görünen Razr 2023, macenta rengi ile dikkat çekiyor. Macenta renkli bu cihaz, Motorola’nın 2005 yılında tanıttığı Razr V3’ü ciddi anlamda andırıyor.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez