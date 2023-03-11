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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 5 aynı ana kamerayla geliyor: Yükseltme yok

    Samsung ile ilgili güvenilir bilgiler paylaşan bir kaynak, şirketin bu yıl piyasaya süreceği katlanabilir Galaxy Z Fold 5'te önceki modelle aynı ana kameraya yer vereceğini açıkladı.
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    Samsung Galaxy Z Fold 5 aynı ana kamerayla geliyor: Yükseltme yok Tam Boyutta Gör

    Mobil sektörün güvenilir sızını kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Kaynağa göre Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'in ana kamerasında herhangi bir yükseltmeye gitmeyecek.

    Ice Universe, Fold 5'in Fold 4 ile aynı ISOCELL GN3 sensörü kullanacağını iddia ediyor. Hatırlatma açısından söz konusu sensörün 50 megapiksel çözünürlük, f/1.8 diyafram açıklığı, 1.0 mikron piksel boyutu, Çift Piksel PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunduğunu belirtelim.

    Sebebi ne olabilir?

    Samsung'un elinde Galaxy S23 Ultra'da kullanılan daha yeni ve daha büyük ISOCELL HP2 kamera sensörü de mevcut. Ancak şirketin Galaxy Z Fold 5 modelinde 200 megapiksel çözünürlük sunan bu çözümü kullanmasının "imkansız" olduğu bildiriliyor.

    Ice Universe bu konuda çok fazla ayrıntıya girmedi. Muhtemelen bu durum katlanabilir form faktörünün getirdiği alan sınırlamalarıyla alakalı. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'i Ağustos-Eylül aylarında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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