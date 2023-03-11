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Mobil sektörün güvenilir sızını kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Kaynağa göre Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'in ana kamerasında herhangi bir yükseltmeye gitmeyecek.

Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor 18 sa. önce eklendi

Ice Universe, Fold 5'in Fold 4 ile aynı ISOCELL GN3 sensörü kullanacağını iddia ediyor. Hatırlatma açısından söz konusu sensörün 50 megapiksel çözünürlük, f/1.8 diyafram açıklığı, 1.0 mikron piksel boyutu, Çift Piksel PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunduğunu belirtelim.

Sebebi ne olabilir?

Samsung'un elinde Galaxy S23 Ultra'da kullanılan daha yeni ve daha büyük ISOCELL HP2 kamera sensörü de mevcut. Ancak şirketin Galaxy Z Fold 5 modelinde 200 megapiksel çözünürlük sunan bu çözümü kullanmasının "imkansız" olduğu bildiriliyor.

Ice Universe bu konuda çok fazla ayrıntıya girmedi. Muhtemelen bu durum katlanabilir form faktörünün getirdiği alan sınırlamalarıyla alakalı. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'i Ağustos-Eylül aylarında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 aynı ana kamerayla geliyor: Yükseltme yok