Samsung Galaxy Z Fold 5 aynı ana kamerayla geliyor: Yükseltme yok

Mobil sektörün güvenilir sızını kaynaklarından biri olan Ice Universe, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Kaynağa göre Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'in ana kamerasında herhangi bir yükseltmeye gitmeyecek.
Ice Universe, Fold 5'in Fold 4 ile aynı ISOCELL GN3 sensörü kullanacağını iddia ediyor. Hatırlatma açısından söz konusu sensörün 50 megapiksel çözünürlük, f/1.8 diyafram açıklığı, 1.0 mikron piksel boyutu, Çift Piksel PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunduğunu belirtelim.
Sebebi ne olabilir?
Samsung'un elinde Galaxy S23 Ultra'da kullanılan daha yeni ve daha büyük ISOCELL HP2 kamera sensörü de mevcut. Ancak şirketin Galaxy Z Fold 5 modelinde 200 megapiksel çözünürlük sunan bu çözümü kullanmasının "imkansız" olduğu bildiriliyor.
Ice Universe bu konuda çok fazla ayrıntıya girmedi. Muhtemelen bu durum katlanabilir form faktörünün getirdiği alan sınırlamalarıyla alakalı. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 5'i Ağustos-Eylül aylarında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez