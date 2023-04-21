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    Motorola Razr 2023 için tanıtım görseli yayınlandı: Yakında geliyor

    Motorola, yaklaşmakta olan telefonu Motorola Razr 2023 için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. Peki geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan cihaz neler sunuyor? İşte detaylar
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    Motorola Razr 2023 için tanıtım görseli yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Motorola, yeni katlanabilir telefonu Razr 2023 üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın özellikleri de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Bugün marka, Motorola Razr 2023 için yeni bir tanıtım görseli yayınladı.

    Motorola Razr 2023 için tanıtım görseli paylaşıldı

    Yeni paylaşılan görüntüde Motorola, Razr 2023 modelinin yolda olduğunu doğruladı. Ayrıca marka, katlanabilir cihazın mevcut rakiplerine kıyasla 144Hz yenileme hızına sahip olacağını söylüyor. Bilmeyenler için Motorola Razr 2023, iç tarafta HDR10+ FullHD çözünürlük sunan 6,7 inç katlanabilir ekran ile vitrine çıkacak. İkinci ekran ise 2.7 inç boyuta ve 573 x 800 piksel çözünürlüğe sahip olacak.

    Sızıntılara göre Motorola Razr 2023, gücünü bir önceki amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alacak. TSMC'nin 4nm işlem düğümünü temel alan işlemci bir adet 3.2GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8GHz hızından Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

    Kamera bölümünde ise 64MP f/1.8 birincil ve 13MP f/2.2 ultra geniş açılı olmak üzere ikili kamera kurulumundan destek alacak Razr 2023'e, 32MP f/2.4 selfie kamerası eşlik edecek. Cihazın 2850mAh pil ve 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+512GB seçenekleriyle tanıtılacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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