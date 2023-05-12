Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi
Yeni paylaşılan görüntüler, Motorola Razr 40 Ultra'nın siyah, mavi ve macenta renklerinde satışa çıkacağını gösteriyor. Cihazın arka bölümüne baktığımızda, 3,5 inç boyutlarında devasa bir kapak ekranı bizleri karşılıyor. Burada bir adet LED flaş ve iki sensöre yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede bulunuyor.
Motorola Razr 40 Ultra'nın önümüzdeki Temmuz ayında 1.200 euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Cihaz hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz.
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.