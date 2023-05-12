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    Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

    Galaxy Z Flip'e rakip olması beklenen Motorola Razr 40 Ultra için yeni görüntüler paylaşıldı. Peki yaklaşmakta olan katlanabilir telefon neler sunuyor? İşte en net haliyle Motorola Razr 40 Ultra. 
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    Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarında ses getirmeyi başaran Motorola, yeni telefonu Motorola Razr 40 Ultra modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa süre önce telefonun bazı özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi son olarak Motorola Razr 40 Ultra'nın renk seçenekleri ve tasarımını gösteren bir dizi görüntü paylaşıldı.

    Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Yeni paylaşılan görüntüler, Motorola Razr 40 Ultra'nın siyah, mavi ve macenta renklerinde satışa çıkacağını gösteriyor. Cihazın arka bölümüne baktığımızda, 3,5 inç boyutlarında devasa bir kapak ekranı bizleri karşılıyor. Burada bir adet LED flaş ve iki sensöre yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede bulunuyor. 

    Motorola Razr 40 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Mevcut raporlara göre Motorola Razr 40 Ultra, iç tarafta 144 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak telefona 8GB RAM, 33 watt hızlı şarj destekli 3.640 mAh pil ve Android 13 işletim sistemi eşlik edecek.

    Motorola Razr 40 Ultra'nın önümüzdeki Temmuz ayında 1.200 euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Cihaz hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 7 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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