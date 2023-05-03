Motorola'nın yeni katlanır telefonu Razr 40 Ultra sızdırıldı: İşte özellikleri

Motorola Razr 40 Ultra, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 yerine hâlâ iyi performans sergileyen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelecek. Yeri gelmişken, Samsung’un Temmuz ayı sonlarına doğru tanıtacağı Galaxy Z Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Razr 40 Ultra’nın en üst modeli 12GB RAM, 512GB depolama alanı sunacak. Telefonun ana ekranı, 1080x2640 çözünürlük, 120Hz (veya 144Hz) yenileme hızını desteklerken, 3.5 inç dış ekranı 1056x1066 çözünürlük sunacak.
Kameraya gelince, Sony IMX563 sensörünü taşıyan 12MP geniş açılı kamera, SK Hynix Hi1336 sensörünü taşıyan 13MP ultra geniş açılı kamera, OmniVision OV32B40 sensörlü 32MP selfie kamera, Razr 40 Ultra’nın kamera kurulumunu oluşturacak. Katlanır ekranlı telefon, 33w şarjı destekleyen 3540 mAh bataryadan güç alacak.
Android 13 tabanlı My UX ile gelecek telefonun siyah, mavi, ve kırmızı renk seçenekleri olacak.
Motorola Razr 40 Ultra bilinen özellikleri
- Ana ekran: 2640x1080, HDR, 120Hz/144Hz, AMOLED
- Kapak ekranı: Özelleştirilebilir 1056x1066 kare ekran
- Kameralar: İki dış kamera (12MP + 13MP), 32MP ön kamera
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 512GB
- Batarya: 3640 mAh, 33w şarj
- SIM: Çift SIM, eSIM, UWB desteği
- Diğer: NFC, parmak izi okuyucu, yarı açık menteşe algılama, My UX
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah