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    Motorola'nın yeni katlanır telefonu Razr 40 Ultra sızdırıldı: İşte özellikleri

    Razr 40 Ultra, Motorola'nın yeni katlanan ekranlı akıllı telefon modeli olacak. Yakında tanıtılması beklenen Motorola Razr 40 Ultra'nın teknik özellikleri sızdırıldı.
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    Motorola Razr 40 Ultra özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Motorola’nın yakında iki katlanır telefon modeli tanıtacağı söyleniyor. Katlanabilir Razr telefonlardan biri üst düzey amiral gemisi, diğeri daha uygun fiyatlı lite model olacak. Lansman öncesinde Razr 40 Ultra modelinin teknik özellikleri detaylıca ortaya çıktı.

    Motorola Razr 40 Ultra, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 yerine hâlâ iyi performans sergileyen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelecek. Yeri gelmişken, Samsung’un Temmuz ayı sonlarına doğru tanıtacağı Galaxy Z Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Razr 40 Ultra’nın en üst modeli 12GB RAM, 512GB depolama alanı sunacak. Telefonun ana ekranı, 1080x2640 çözünürlük, 120Hz (veya 144Hz) yenileme hızını desteklerken, 3.5 inç dış ekranı 1056x1066 çözünürlük sunacak.

    Kameraya gelince, Sony IMX563 sensörünü taşıyan 12MP geniş açılı kamera, SK Hynix Hi1336 sensörünü taşıyan 13MP ultra geniş açılı kamera, OmniVision OV32B40 sensörlü 32MP selfie kamera, Razr 40 Ultra’nın kamera kurulumunu oluşturacak. Katlanır ekranlı telefon, 33w şarjı destekleyen 3540 mAh bataryadan güç alacak.

    Android 13 tabanlı My UX ile gelecek telefonun siyah, mavi, ve kırmızı renk seçenekleri olacak.

    Motorola Razr 40 Ultra bilinen özellikleri

    • Ana ekran: 2640x1080, HDR, 120Hz/144Hz, AMOLED
    • Kapak ekranı: Özelleştirilebilir 1056x1066 kare ekran
    • Kameralar: İki dış kamera (12MP + 13MP), 32MP ön kamera
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Batarya: 3640 mAh, 33w şarj
    • SIM: Çift SIM, eSIM, UWB desteği
    • Diğer: NFC, parmak izi okuyucu, yarı açık menteşe algılama, My UX
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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