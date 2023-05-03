Motorola'nın yeni katlanır telefonu Razr 40 Ultra sızdırıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Motorola’nın yakında iki katlanır telefon modeli tanıtacağı söyleniyor. Katlanabilir Razr telefonlardan biri üst düzey amiral gemisi, diğeri daha uygun fiyatlı lite model olacak. Lansman öncesinde Razr 40 Ultra modelinin teknik özellikleri detaylıca ortaya çıktı.

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Motorola Razr 40 Ultra, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 yerine hâlâ iyi performans sergileyen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelecek. Yeri gelmişken, Samsung’un Temmuz ayı sonlarına doğru tanıtacağı Galaxy Z Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Razr 40 Ultra’nın en üst modeli 12GB RAM, 512GB depolama alanı sunacak. Telefonun ana ekranı, 1080x2640 çözünürlük, 120Hz (veya 144Hz) yenileme hızını desteklerken, 3.5 inç dış ekranı 1056x1066 çözünürlük sunacak.

Kameraya gelince, Sony IMX563 sensörünü taşıyan 12MP geniş açılı kamera, SK Hynix Hi1336 sensörünü taşıyan 13MP ultra geniş açılı kamera, OmniVision OV32B40 sensörlü 32MP selfie kamera, Razr 40 Ultra’nın kamera kurulumunu oluşturacak. Katlanır ekranlı telefon, 33w şarjı destekleyen 3540 mAh bataryadan güç alacak.

Android 13 tabanlı My UX ile gelecek telefonun siyah, mavi, ve kırmızı renk seçenekleri olacak.

Motorola Razr 40 Ultra bilinen özellikleri

Ana ekran : 2640x1080, HDR, 120Hz/144Hz, AMOLED

: 2640x1080, HDR, 120Hz/144Hz, AMOLED Kapak ekranı : Özelleştirilebilir 1056x1066 kare ekran

: Özelleştirilebilir 1056x1066 kare ekran Kameralar : İki dış kamera (12MP + 13MP), 32MP ön kamera

: İki dış kamera (12MP + 13MP), 32MP ön kamera Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 512GB

: 512GB Batarya : 3640 mAh, 33w şarj

: 3640 mAh, 33w şarj SIM : Çift SIM, eSIM, UWB desteği

: Çift SIM, eSIM, UWB desteği Diğer: NFC, parmak izi okuyucu, yarı açık menteşe algılama, My UX

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Motorola Razr 40 Ultra özellikleri sızdırıldı