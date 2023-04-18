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    Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

    Motorola'nın yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü. Peki Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alan cihaz neler sunuyor? İşte detaylar
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    Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Bu yıl bir Lite modeli de dahil olmak üzere iki Motorola Razr katlanabilir modelinin piyasaya çıkması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Motorola Razr 2023, Razr Plus (Razr Ultra) ve Razr Lite modelleri olacak. Dolayısıyla yeni cihazlar hakkında çeşitli sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de ailenin orta seviye üyesi Motorola Razr Plus 2023 Geekbench'te görünmeye başladı.

    Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü

    Geekbench listesi, Motorola Razr+ 2023’ün belirli pazarlarda Motorola Razr 40 Ultra olarak adlandırılacağını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Geekbench platformunda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile test edilen model, tek çekirdekte 1285, çoklu çekirdekte ise 3810 puan alıyor. Burada ufak bir kıyaslama ile Snapdragon 8 Gen 2'nin ortalama 1524 ve 4597 puana ulaştığını da hatırlatalım. 

    Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ekran görüntüsü, Razr+ 2023’ün kaputun altında 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruladı. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni katlanabilir, ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında katlanabilir AMOLED ekrana sahip olacak. 

    Hatırlayacak olursak kısa süre önce sızdırılan render görüntüleri, ailenin temel modeli Motorola Razr 2023’ün selefinden daha küçük bir kapak ekranı ile karşımıza çıkacağını ortaya koydu. Motorola Razr Plus 2023’ün ise 3 inç veya daha büyük bir kapak ekranı ile sektörde bir ilke imza atacağı belirtiliyor. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Nitekim telefonların tanıtım tarihi olarak ağustos ayı işaret ediliyor. 

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    KiLLeR© 5 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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