Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

Motorola Razr 40 Ultra Geekbench'te göründü
Geekbench listesi, Motorola Razr+ 2023’ün belirli pazarlarda Motorola Razr 40 Ultra olarak adlandırılacağını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Geekbench platformunda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile test edilen model, tek çekirdekte 1285, çoklu çekirdekte ise 3810 puan alıyor. Burada ufak bir kıyaslama ile Snapdragon 8 Gen 2'nin ortalama 1524 ve 4597 puana ulaştığını da hatırlatalım.
Hatırlayacak olursak kısa süre önce sızdırılan render görüntüleri, ailenin temel modeli Motorola Razr 2023’ün selefinden daha küçük bir kapak ekranı ile karşımıza çıkacağını ortaya koydu. Motorola Razr Plus 2023’ün ise 3 inç veya daha büyük bir kapak ekranı ile sektörde bir ilke imza atacağı belirtiliyor. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Nitekim telefonların tanıtım tarihi olarak ağustos ayı işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)