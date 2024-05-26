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    Motorola Razr 50'nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Motorola'nın yeni katlanabilir cihazı Razr 50, yeni bir sertifika daha aldı. Böylece cihazın render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Motorola Razr 50'nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, önümüzdeki haftalarda yeni katlanabilir serisi Razr 50'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Razr 50 ve Razr 50 Ultra'dan oluşan serinin tasarımını ortaya çıkaran görüntüler paylaşılmıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Razr 50, TENAA sertifikası aldı ve böylece cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Motorola Razr 50'nin tasarımı ve beklenen özellikleri:

    Motorola Razr 50 TENAA sertifika listesi, selefine kıyasla bazı tasarım değişikliklerinin gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Büyük bir kapak ekranına sahip olacak cihazın kapak ekranı dışındaki tasarımı ise selefi ile aynı tasarıma sahip. Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak ise TENAA listesine göre 1056×1066 piksel çözünürlüklü ve OLED panelli 3,6 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak ciha, ön tarafta ise Full HD+ (1080×2640 piksel) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak.

    Motorola Razr 50'nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    50MP birincil sensör ve 13MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip  olacak cihaz, ön tarafta da 32 MP selfie kamerasına sahip olacak. 4200 mAh bataryadan güç alacak cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneğine sahip olacak. Son olarak geçmiş sızıntılara göre cihazın MediaTek Dimensity 7300X işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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