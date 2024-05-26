Motorola Razr 50'nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Motorola, önümüzdeki haftalarda yeni katlanabilir serisi Razr 50'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Razr 50 ve Razr 50 Ultra'dan oluşan serinin tasarımını ortaya çıkaran görüntüler paylaşılmıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Razr 50, TENAA sertifikası aldı ve böylece cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Motorola Razr 50'nin tasarımı ve beklenen özellikleri:

Motorola Razr 50 TENAA sertifika listesi, selefine kıyasla bazı tasarım değişikliklerinin gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Büyük bir kapak ekranına sahip olacak cihazın kapak ekranı dışındaki tasarımı ise selefi ile aynı tasarıma sahip. Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak ise TENAA listesine göre 1056×1066 piksel çözünürlüklü ve OLED panelli 3,6 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak ciha, ön tarafta ise Full HD+ (1080×2640 piksel) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç OLED ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 50MP birincil sensör ve 13MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta da 32 MP selfie kamerasına sahip olacak. 4200 mAh bataryadan güç alacak cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneğine sahip olacak. Son olarak geçmiş sızıntılara göre cihazın MediaTek Dimensity 7300X işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel.

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