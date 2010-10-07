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Motorola'dan Droid Pro; Zeki robot, artık daha profesyonel

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yakında 1 yaşına basacak olan Droid ile büyük çıkış yakalayan ve özellikle Amerika'da Android'li cihazların yaygınlaşmasında büyük rol sahibi olan Motorola, iş ortağı Verizon ile birlikte Droid ailesinin yeni üyesini duyurdu. "Droid Pro" isminin verildiği akıllı telefon, dahili QWERTY klavyesiyle ve "Business Ready" özelliğiyle kurumsal kullanıcıları hedef alan ilk Android'li telefon olarak dikkat çekiyor.

Telekomünikasyon devi Motorola, Droid Pro'da yer verdiği CDMA/GSM yongasıyla birlikte Verizon kullanıcıların 200'ü aşkın ülkede Droid Pro'u aktif olarak kullanmalarına imkan veriyor. Bu özelliğiyle 1,2GHz saat hızında çalışan kardeşi Droid 2 Global'ı andıran Droid Pro, diğer donanımsal özellikleriyle bir diğer kardeşi Droid 2'i andırıyor. Gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alan Droid Pro, Android 2.2 işletim sistemiyle gelirken; üzerinde 5 megapiksel çözünürlüğünde çekim yapabilen otomatik netlemeli kamerası ve çift LED flaşa da yer verilmiş.

Yakın zamanda Verizon'un mağazalarında satışa sunulacak olan Droid Pro'nun satış fiyatıysa, raflardaki yerini almasına kısa bir süre kala açıklanacak.

Motorola'dan Droid Pro; Zeki robot, artık daha profesyonel
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Motorola'dan Droid Pro; Zeki robot, artık daha profesyonel
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Makrovia 7 yıl
sanalpazarda satısa koydum ben bunu motorola droid pro diye bakın bulursunuz
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Makrovia 7 yıl
sanalpazar.com/...
ürün benim
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séquestre 9 yıl
Sağlam ve güven verici görünüyor..
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[REC] 9 yıl
Bu teli çok merak ediyrm inşallh en yakın zamansa çıkar incelerz.
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Chaghatai 9 yıl
yahu bu telefon hd video çekemiyo galiba..çekse direk alırdım:D
hd video olayını bi netleştirir misiniz?
@asprin: anlaşılması çok zor olmasa da açıkliim, telefonun ekranı dokunmatik, yönlendirme ordan, yani yön tuşuna gerek yok:)
ekran çok büyük olmadığı için de yazı yazma kolaylığı açısından klavye koymuşlar bu şekilde:) lütfen anlamadığın şeyleri bu kadar kolay kötüleme;)
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aspirin_00 9 yıl
kafam karıştı bu telefon şimdi dokunmatık mi yoksa normal mi normalse yön tuşları nerede dokunmatıkse altta tuşların ne işi var garip bişe
iyi özelliği 1.2 ghz olması başka bir halta benzemez
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DH Misafiri 9 yıl
Türkiyede Motoralanın hala kapaklı o zavallı modelleri olmakta,bu yeni nesin Androidli telefonlar malesef yok yasal yollarla...bunlarında geleceğini düşünmüyorum...Sony Ericsson'da getirmiyordu ama artık Sony Ericsson geliyor darısı...Moto'nun basına...
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla iş için harika bir telefon. Blackberry'nin pabucunu dama atamasa da epey bir ter attırır. Özellikle push mail olayı çok iyiymiş.
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Batuist 9 yıl
adroid olmasa motorola ne yapardı acaba??? on sene önceki telefonlarında mesaj yazmak için menüde akla karayı seçerdik..
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aoguz 9 yıl
Vallahi çok güzel görünüyor. Blackberry ve Nokia Exx rahatlığını arayanlara güzel bir ekranla birlikte..
Bir de Türkiye'ye gelebilse..
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Grader 9 yıl
Şuna birde yüksek çözünürlüklü ekran, güzel bi ekran hızlandırıcı, bir de kaliteli ses çipi koysunlar almayanı ...
(Sadece kendimi kastettim, döverler anlamında
)

Kendime cevap vereyim. Az önce ekran çözünürlüğünü öğrendim ve ben almayım, alana da mani olmayım. Normal telefonmuş meğer.[>:]
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Cep Telefonları, android ve motorola
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