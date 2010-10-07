Motorola'dan Droid Pro; Zeki robot, artık daha profesyonel

Yakında 1 yaşına basacak olan Droid ile büyük çıkış yakalayan ve özellikle Amerika'da Android'li cihazların yaygınlaşmasında büyük rol sahibi olan Motorola, iş ortağı Verizon ile birlikte Droid ailesinin yeni üyesini duyurdu. "Droid Pro" isminin verildiği akıllı telefon, dahili QWERTY klavyesiyle ve "Business Ready" özelliğiyle kurumsal kullanıcıları hedef alan ilk Android'li telefon olarak dikkat çekiyor.

Telekomünikasyon devi Motorola, Droid Pro'da yer verdiği CDMA/GSM yongasıyla birlikte Verizon kullanıcıların 200'ü aşkın ülkede Droid Pro'u aktif olarak kullanmalarına imkan veriyor. Bu özelliğiyle 1,2GHz saat hızında çalışan kardeşi Droid 2 Global'ı andıran Droid Pro, diğer donanımsal özellikleriyle bir diğer kardeşi Droid 2'i andırıyor. Gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alan Droid Pro, Android 2.2 işletim sistemiyle gelirken; üzerinde 5 megapiksel çözünürlüğünde çekim yapabilen otomatik netlemeli kamerası ve çift LED flaşa da yer verilmiş.

Yakın zamanda Verizon'un mağazalarında satışa sunulacak olan Droid Pro'nun satış fiyatıysa, raflardaki yerini almasına kısa bir süre kala açıklanacak.