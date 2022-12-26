Mozilla 18 yıllık Firefox hatasını nihayet ortadan kaldırdı

Firefox kullanıcıları Bug 290125'ten nasıl etkilendi?
Bug 290125 bir konumlandırma hatasından ibaretti. İlk cümlenin ilk harfini sola doğru kaydırırken o harfin bulunduğu satırın yüksekliği ile konumunu yok sayan Firefox, kullanıcı deneyimi için son derece kötü olan bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep oluyordu.
Opera 7.5 (veya daha üst bir sürüm) ve Safari 1.0 (veya daha üst bir sürüm) bu sorunu yıllar önce yok etmeyi başarmıştı. Mozilla ise bu probleme önem vermeyip başka hataların giderilmesi için kolları sıvadı.
Firefox 110 önümüzdeki yılın şubat ayında indirilebilecek ve böyle bir soruna sahip olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d