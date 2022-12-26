Mozilla 18 yıllık Firefox hatasını nihayet ortadan kaldırdı

Mozilla'nın 9 Kasım 2004 tarihinde yayımlanan Firefox adlı tarayıcısının 1.0 sürümünde tespit edilen Bug 290125'in 12 Nisan 2005'te rapor edildiği ortaya çıktı. Bu hata Firefox 1.0.3'ün yayımlanmasından birkaç gün önce bildirildi ancak yıllardır bir şekilde kullanıcıları rahatsız etti.

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Firefox kullanıcıları Bug 290125'ten nasıl etkilendi?

Bug 290125 bir konumlandırma hatasından ibaretti. İlk cümlenin ilk harfini sola doğru kaydırırken o harfin bulunduğu satırın yüksekliği ile konumunu yok sayan Firefox, kullanıcı deneyimi için son derece kötü olan bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep oluyordu.

Opera 7.5 (veya daha üst bir sürüm) ve Safari 1.0 (veya daha üst bir sürüm) bu sorunu yıllar önce yok etmeyi başarmıştı. Mozilla ise bu probleme önem vermeyip başka hataların giderilmesi için kolları sıvadı.

Tam Boyutta Gör Mac kullanıcıları için de bir kâbusa dönüşen ilgili hatanın 2007 yılında yayımlanan Firefox 3.0 ile giderildiği düşünüldü ancak 2014 yılında bu karardan vazgeçildi çünkü Mozilla'nın işaretleme dili ile ilgili yürürlüğe koyduğu kurallar değiştirilmişti.

Firefox 110 önümüzdeki yılın şubat ayında indirilebilecek ve böyle bir soruna sahip olmayacak.

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