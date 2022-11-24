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    Mozilla VPN ve Firefox Relay hizmetleri tek pakette

    Mozilla tarafından sunulan yeni Premium abonelik paketinde 5 cihaza kadar VPN hizmeti ve sayısız mail isimlendirmesine sahip Firefox Relay hizmeti bir araya geliyor. 
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    İnternet dünyasında abonelik tabanlı hizmetler giderek yaygınlaşıyor. Premium kullanım ögeleri barındıran bu abonelikler haliyle ücret ödeyen kullanıcıların daha iyi bir hizmet almasını sağlıyor. Mozilla da bunlardan birisi.

    Mozilla VPN ve Firefox Relay bir arada

    Firefox Relay hizmeti geçen yıl kullanıma sunulmuştu. Kullanıcının asıl email adresini vermeden sahte email adresleri kullanarak olası kimlik hırsızlığına karşı korunduğu bu hizmette 5 adede kadar sahte isimlendirme yer alıyordu.

    Sonrasında Premium olarak aboneliğe dönüşen hizmette sınırsız isimlendirme, bu isimlerle postalara cevap verme, istatistik panosu, diğer tarayıcılarla kullanma şeklinde avantajlar sunulmuştu.

    Şimdi ise Firefox Relay Premium ve VPN hizmetleri tek bir abonelikte birleştirildi. Yukarıdaki avantajlara ek olarak 5 cihaza kadar VPN kurabilme, 30 ülke sunucusu, kesintisiz bağlantı gibi özellikler de VPN paketinden geliyor. Yeni paket yıllık ödemelerde aylık olarak 7$ kesecek. Şimdilik belirli ülkelerde başlayan Firefox Premium servisleri gelecek yıl daha fazla pazara yayılacak.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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