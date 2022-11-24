Mozilla VPN ve Firefox Relay hizmetleri tek pakette

Mozilla VPN ve Firefox Relay bir arada
Firefox Relay hizmeti geçen yıl kullanıma sunulmuştu. Kullanıcının asıl email adresini vermeden sahte email adresleri kullanarak olası kimlik hırsızlığına karşı korunduğu bu hizmette 5 adede kadar sahte isimlendirme yer alıyordu.
Sonrasında Premium olarak aboneliğe dönüşen hizmette sınırsız isimlendirme, bu isimlerle postalara cevap verme, istatistik panosu, diğer tarayıcılarla kullanma şeklinde avantajlar sunulmuştu.
Şimdi ise Firefox Relay Premium ve VPN hizmetleri tek bir abonelikte birleştirildi. Yukarıdaki avantajlara ek olarak 5 cihaza kadar VPN kurabilme, 30 ülke sunucusu, kesintisiz bağlantı gibi özellikler de VPN paketinden geliyor. Yeni paket yıllık ödemelerde aylık olarak 7$ kesecek. Şimdilik belirli ülkelerde başlayan Firefox Premium servisleri gelecek yıl daha fazla pazara yayılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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