Mozilla, sahte ürün yorumlarını tespit eden Fakespot'u satın aldı

Tam Boyutta Gör Fakespot, popüler e-ticaret sitelerinde yanıltıcı olan ürün yorumlarını bulmayı kolaylaştıran, yıllardır kullanılan popüler bir hizmet. Mozilla, şimdi Fakespot’u satın aldı ve teknolojisini tarayıcısına dahil edecek.

Mozilla da yapay zeka işine girdi: Açık kaynaklı olacak 1 ay önce eklendi

Mozilla’nın geliştirmeye devam edeceği Fakespot, yorumlar arasında aldatıcı olma olasılığı en yüksek olanları işaretlemek için, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi sistemini kullanıyor. Böylece belli kalıplarda sahte yorumlarla arama motorlarında üst sıralarda görünmeyi hedefleyen siteler ortaya çıkıyor.

Fakespot, tarayıcı eklentisi olarak kullanılmaya devam edilecek ve web sitesi kapanmayacak. Şu an için tek bildiğimiz; Mozilla’nın bu aracı Firefox tarayıcısına entegre edecek olması. Nasıl çalışacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Muhtemelen bir online mağazaya girdiğimizde Firefox, Fakespot puanlarını bir yerde gösterecek. Fakespot, şu anda Amazon, Best Buy, eBay, Shopify gibi mağazalarda çalışıyor.

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Mozilla, sahte yorumları tespit eden Fakespot'u satın aldı