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    Mozilla, sahte ürün yorumlarını tespit eden Fakespot'u satın aldı

    Mozilla, Fakespot'u satın aldığını duyurdu. Alışveriş sitelerinde tekrarlayan, benzer, sahte ürün yorumlarını tespit eden Fakespot, Mozilla Firefox tarayıcısına entegre ediliyor.
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    mozilla firefox fakespot Tam Boyutta Gör
    Fakespot, popüler e-ticaret sitelerinde yanıltıcı olan ürün yorumlarını bulmayı kolaylaştıran, yıllardır kullanılan popüler bir hizmet. Mozilla, şimdi Fakespot’u satın aldı ve teknolojisini tarayıcısına dahil edecek.

    Mozilla’nın geliştirmeye devam edeceği Fakespot, yorumlar arasında aldatıcı olma olasılığı en yüksek olanları işaretlemek için, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi sistemini kullanıyor. Böylece belli kalıplarda sahte yorumlarla arama motorlarında üst sıralarda görünmeyi hedefleyen siteler ortaya çıkıyor.

    Fakespot, tarayıcı eklentisi olarak kullanılmaya devam edilecek ve web sitesi kapanmayacak. Şu an için tek bildiğimiz; Mozilla’nın bu aracı Firefox tarayıcısına entegre edecek olması. Nasıl çalışacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Muhtemelen bir online mağazaya girdiğimizde Firefox, Fakespot puanlarını bir yerde gösterecek. Fakespot, şu anda Amazon, Best Buy, eBay, Shopify gibi mağazalarda çalışıyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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