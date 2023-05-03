Mozilla, sahte ürün yorumlarını tespit eden Fakespot'u satın aldı

Mozilla’nın geliştirmeye devam edeceği Fakespot, yorumlar arasında aldatıcı olma olasılığı en yüksek olanları işaretlemek için, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi sistemini kullanıyor. Böylece belli kalıplarda sahte yorumlarla arama motorlarında üst sıralarda görünmeyi hedefleyen siteler ortaya çıkıyor.
Fakespot, tarayıcı eklentisi olarak kullanılmaya devam edilecek ve web sitesi kapanmayacak. Şu an için tek bildiğimiz; Mozilla’nın bu aracı Firefox tarayıcısına entegre edecek olması. Nasıl çalışacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Muhtemelen bir online mağazaya girdiğimizde Firefox, Fakespot puanlarını bir yerde gösterecek. Fakespot, şu anda Amazon, Best Buy, eBay, Shopify gibi mağazalarda çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah