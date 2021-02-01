MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor

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Bahar aylarına hızlı bir giriş yapmak isteyen MSI belirli ürün gruplarında ilgi çekici bir kampanyaya başladı. 50 Avro seviyesine kadar belirli ürünlerde para iadesi almak mümkün oluyor.

Bahar kampanyası

MSI resmi sayfasından duyurulan kampanya 1 Şubat 2021-30 Nisan 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında satın alacağınız belirli MSI ürünlerinde para iadesi yapılacak. Para iadesi ise 14 Şubat 2021-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınabilecek. İade talebinin de satın alım gününden itibaren 14 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

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İade kampanyası kapsamında PRO serisi tümleşik bilgisayar sistemleri, Cubi serisi tam sistem mini bilgisayar kasaları, PRO serisi monitörler yer alıyor. Ürüne göre 10, 20, 30, 40 ve 50 Avro para iadeleri yapılacak.

Her para iadesi talebinizde bir çekiliş hakkınız oluyor ve bu çekilişte elektrikli ayarlanabilir oyuncu masası kazanabileceksiniz. Çekiliş 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Kampanyaya ülkemiz de dahil edilmiş ve ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz.

MSI Bahar Kampanyası

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