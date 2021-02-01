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    MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor

    MSI Bahar Kampanyası kapsamında belirli ürünleri satın aldığınız takdirde 50 Avro seviyesine kadar çıkan para iadeleri alabileceksiniz. Ayrıca bir oyuncu masası çekilişi de var.
    01 Şubat 2021, 17:30 (2 hf.)
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor
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    Bahar aylarına hızlı bir giriş yapmak isteyen MSI belirli ürün gruplarında ilgi çekici bir kampanyaya başladı. 50 Avro seviyesine kadar belirli ürünlerde para iadesi almak mümkün oluyor.

    Bahar kampanyası

    MSI resmi sayfasından duyurulan kampanya 1 Şubat 2021-30 Nisan 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında satın alacağınız belirli MSI ürünlerinde para iadesi yapılacak. Para iadesi ise 14 Şubat 2021-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınabilecek. İade talebinin de satın alım gününden itibaren 14 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

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    İade kampanyası kapsamında PRO serisi tümleşik bilgisayar sistemleri, Cubi serisi tam sistem mini bilgisayar kasaları, PRO serisi monitörler yer alıyor. Ürüne göre 10, 20, 30, 40 ve 50 Avro para iadeleri yapılacak.

    Her para iadesi talebinizde bir çekiliş hakkınız oluyor ve bu çekilişte elektrikli ayarlanabilir oyuncu masası kazanabileceksiniz. Çekiliş 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Kampanyaya ülkemiz de dahil edilmiş ve ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz.

    MSI Bahar Kampanyası



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    D DJ_DISCO (Hüseyin Tahtacı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu şey değilmi ya. Bir ürünü 100 lira fazla satıp 100 lirayı geri iade etmek ?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    MSI'ın soğutucu kampanyası iyiydi. Öyle bir şey olursa olur bence.
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Msi trden hem sogutucu hemde anakart geri iadesine katildim ikisindende para iadesi arti iki valhalla kodu aldım, katilim koşullarina riayet ederseniz hic bir sorun cıkmıyor
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    NvdiaAmd (Team Coco) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben ortada kampanya yada benzeri bir şey göremiyorum. Türkiye MSI kolunu kapatolsa yeridir.

    O kadar indirim sezonu geçti adamların gıkı çıkmadı. MSI ürün tanıttı yeni seriler , lütfedip canlı yayın bile yapmadılar. Yanlışsam düzeltsin .
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    okayynn (Okan Ü.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    MSI TR'ye çok güvenmeyin arkadaşlar , vermemek için elinden geleni yapıyor kampanyalarda , daha geçen ay bana valhalla oyun kodumu vermemek için ne taklalar attı. İstenilen tüm kampanya koşullarını sağlamama rağmen MSI TR oyun kodumu vermedi.
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    D DJ_DISCO (Hüseyin Tahtacı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu şey değilmi ya. Bir ürünü 100 lira fazla satıp 100 lirayı geri iade etmek ?
    Yanıtla +15
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