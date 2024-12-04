MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ satışa çıktı: İşte özellikleri

MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ satışa çıktı
MSI’ın en güçlü el konsolu olan Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+, VRR, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik IPS ekranla geliyor. Ancak aynı ekran özelliklerine kıyasla Claw 7 AI+ modeli 7 inç, Claw 8 AI+ ise 8 inç boyutlarında ekranla kullanıcılara sunulacak.
Pil bölümünde ise, Claw 8 AI+, ROG Ally X'e eşdeğer olan 80Whr pil ömrüyle geliyor. Kutusundan ise 1TB'a kadar PCI-E 4.0 M.2 depolama kapasitesi ve Windows 11 işletim sistemi ile çıkacak. Claw 7 AI+ ise, 53 Whr boyutlarında pil ve 512GB PCI-E 4.0 M2 ile destekleniyor. Ayrıca Claw 8 AI+, en son WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 7 inçlik model ise WiFi 6E ve Bluetooth 5.3'e sahip olacak.
Son olarak yenilenen el konsolu, çift 2W hoparlör ve Hi-Res Audio'yu destekleyen DTS ses desteği, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve hall efektli tetikleyiciler kullanıyor. Fiyatlara gelirsek, MSI Claw 8 AI+ 899 dolar, Claw 7 AI+ ise 799 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Karşılaştırmak adına, Steam Deck OLED'in 549 dolar, Asus ROG Ally X'in ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.
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|MSI Claw 8 AI+
|MSI Claw 7 AI+
|Ekran
|8'' IPS 120Hz 1920x1080, VRR
|7'' IPS 120Hz 1920x1080, VRR
|İşlemci
|Intel Core Ultra 258V cTDP 8-37W, 4P+4E 8x Xe2 GPU
|Intel Core Ultra 258V cTDP 8-37W, 4P+4E 8x Xe2 GPU
|Ağırlık ve Pil kapasitesi
|794 gr 80Whr
|675 gr 53Whr
|Bellek Kapasitesi
|32GB LPDDR5X-8533 MT/sn
|32GB LPDDR5X-8533 MT/sn
|Depolama
|1TB M2 PCI-e 4.0 2230
|512GB M2 PCI-e 4.0 2230
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Windows 11
|Bağlantı
|2X Thunderbolt 4, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7
|2X Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e
|Fiyat
|899 dolar
|799 dolar
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