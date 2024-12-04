MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ satışa çıktı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi, Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından taşınabilir el konsolu pazarı tekrar ivmelenmeye başladı. Hatta Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun ardından MSI da ilk el konsolu MSI Claw modelini duyurmuş ve Intel konfigürasyonu ile rakiplerinden ayrılmayı başarmıştı. Şimdi MSI, Claw serisinin yeni üyesi, MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ ile konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ satışa çıktı

MSI’ın en güçlü el konsolu olan Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+, VRR, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik IPS ekranla geliyor. Ancak aynı ekran özelliklerine kıyasla Claw 7 AI+ modeli 7 inç, Claw 8 AI+ ise 8 inç boyutlarında ekranla kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Windows tabanlı MSI Claw 8 AI ve Claw 7 AI+, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Core Ultra 258V APU'dan güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. İşlemci, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 8 çekirdekli yapıda geliyor ve 32GB LPDDR5X-8533 MT's bellekle destekleniyor. Üstelik kapasitenin her iki sürümde de aynı olduğunu belirtelim.

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Pil bölümünde ise, Claw 8 AI+, ROG Ally X'e eşdeğer olan 80Whr pil ömrüyle geliyor. Kutusundan ise 1TB'a kadar PCI-E 4.0 M.2 depolama kapasitesi ve Windows 11 işletim sistemi ile çıkacak. Claw 7 AI+ ise, 53 Whr boyutlarında pil ve 512GB PCI-E 4.0 M2 ile destekleniyor. Ayrıca Claw 8 AI+, en son WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 7 inçlik model ise WiFi 6E ve Bluetooth 5.3'e sahip olacak.

Son olarak yenilenen el konsolu, çift 2W hoparlör ve Hi-Res Audio'yu destekleyen DTS ses desteği, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve hall efektli tetikleyiciler kullanıyor. Fiyatlara gelirsek, MSI Claw 8 AI+ 899 dolar, Claw 7 AI+ ise 799 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Karşılaştırmak adına, Steam Deck OLED'in 549 dolar, Asus ROG Ally X'in ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ özellikleri - MSI Claw 8 AI+ MSI Claw 7 AI+ Ekran 8'' IPS 120Hz 1920x1080, VRR 7'' IPS 120Hz 1920x1080, VRR İşlemci Intel Core Ultra 258V cTDP 8-37W, 4P+4E 8x Xe2 GPU Intel Core Ultra 258V cTDP 8-37W, 4P+4E 8x Xe2 GPU Ağırlık ve Pil kapasitesi 794 gr 80Whr 675 gr 53Whr Bellek Kapasitesi 32GB LPDDR5X-8533 MT/sn 32GB LPDDR5X-8533 MT/sn Depolama 1TB M2 PCI-e 4.0 2230 512GB M2 PCI-e 4.0 2230 İşletim Sistemi Windows 11 Windows 11 Bağlantı 2X Thunderbolt 4, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 2X Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e Fiyat 899 dolar 799 dolar

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MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ satışa çıktı: İşte özellikleri