MSI'dan 100 Hz yenileme hızına sahip 80 dolarlık monitör

MSI, Çin'de uygun fiyatlı yeni bir monitör piyasaya sürdü. PRO MP223 olarak adlandırılan model hem ev hem de ofis kullanımı için tasarlandı. Titreşim önleme ve mavi ışık azaltma işlevleri sayesinde gözleri yormadığını belirtelim.
MSI PRO MP223, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 100 Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı ve 250 nit maksimum parlaklık sunan 21.45 inç VA panel ile donatıldı. Işık yansımasını ve parlamayı azaltan panel, ekranın kolayca görülmesini sağlıyor.
MSI PRO MP223 fiyatı
Monitör ekran yırtılmasını önleyen AMD FreeSync teknolojisi ve 1 ms MPRT tepki süresi ile öne çıkıyor. PC'ye bağlantı için VGA ve HDMI 1.4 arabirimlerine sahip. Taban kısmında bulunan girinti akıllı telefon standı olarak kullanılabiliyor.
Yeni monitör Çin pazarında satışa sunuldu bile. MSI PRO MP223'ün fiyat etiketi sadece 80 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah