Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor

    MSI ARTYMIS oyuncu monitörü serisi yapay zekadan desteklenen nişangah yakınlaştırma, nişangah renklendirme veya karanlık alanları aydınlatma gibi patentli özelliklere sahip.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2b
    1
    4
    Monitör
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönem sadece görüntüyü yansıtmak amacıyla kullanılan monitörler; gerek profesyonel alanda olsun gerekse oyuncu alanında olsun farklılaşan ihtiyaçlara yönelik olarak gelişmeye başladı. Bugün pek çok farklı ve ilgi çekici özellik monitörlere entegre edilmiş durumda. Artık yapay zeka da devreye giriyor.

    MSI ARTYMIS serisi neler sunuyor?

    MSI markasının oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni ARTYMIS monitör serisi; oyun tecrübesini arttıracak şekilde yapay zeka destekli teknolojilerle donatılmış. Ayrıca 1000R kavis değeri ile insan gözüne en uygun eğimin sunulduğu belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo’dan kamera ve mikrofon entegre monitör

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Seride ilk piyasaya çıkacak model MPG ARTYMIS 343CQR olarak belirlenmiş. 34 inçlik ekranında 3440 x1440 piksel çözünürlük sunan monitör GeForce RTX 3000 serisinin potansiyelini kullanacak şekilde tasarlanmış.

    Monitörde MSI’ın patentli teknolojileri yer alıyor. Örneğin OptixScope sekiz kademeli yakınlaştırma yaparak en iyi nişangah tecrübesini sunuyor. Bu esnada fare de yakınlaştırmaya uyacak şekilde optimize ediliyor. Gaming OSD uygulaması farklı uygulamalardan yaptığını monitör ayarlarını kendisine kayıt edebiliyor.

    Entegre gürültü engelleme mikrofonu ise yapay zeka üzerinden çalışıyor. Son olarak yine yapay zeka yardımıyla nişangah noktası çevreye göre renk değiştiriyor ve karanlık alanlar otomatik olarak aydınlatılıyor. MPG ARTYMIS 343CQR oyuncu monitörü yıl sonunda piyasada olacak.

    MSI GL65 LEOPARD 10SCXR-061XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB GDDR6, DOS Amazon.com.tr'den al
    ₺9.822,51 + Kargo Bedava
    MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I7-9750H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650 4GB GDDR6, DOS Amazon.com.tr'den al
    ₺13.079,00 + Kargo Bedava
    MSI GF63 THIN 10SCSR-657XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB, DOS Amazon.com.tr'den al
    ₺10.998,78 + Kargo Bedava
    MSI GF75 THIN 9SCXR-224XTR Dizüstü Bilgisayar, 17.3 FHD, Core i7-9750H, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GTX1650 GDDR6 4GB, FreeDos Amazon.com.tr'den al
    ₺13.088,20 + Kargo Bedava


    https://www.guru3d.com/news-story/msi-announces-msi-artymis-series-1000r-ai-curved-gaming-monitor.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor
    1 sa.
    Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. en beğenilen
    Cheat olarak kabul edilip bu monitörü kullananlar banlanmalı :D Yakında yapay zekayla düşmanın konumunu veren monitörler de çıkar wall hack falan :D
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 2 hf.
    ah bu yapay zekalar .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mteke (Mustafa Teke) 2 hf.
    Nasıl çalıştığı biraz alengirli olan her şeye yapay zeka diyiveriyor üreticiler.
    Sana, selpak gibi bişey oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. en beğenilen
    Cheat olarak kabul edilip bu monitörü kullananlar banlanmalı :D Yakında yapay zekayla düşmanın konumunu veren monitörler de çıkar wall hack falan :D
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VaporWave (Emre ) 2 hf.
    Yapay zekalı şeylere hayranım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor 2 hf. Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor Sonraki Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor 3 hf. SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız