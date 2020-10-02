MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor

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Bir dönem sadece görüntüyü yansıtmak amacıyla kullanılan monitörler; gerek profesyonel alanda olsun gerekse oyuncu alanında olsun farklılaşan ihtiyaçlara yönelik olarak gelişmeye başladı. Bugün pek çok farklı ve ilgi çekici özellik monitörlere entegre edilmiş durumda. Artık yapay zeka da devreye giriyor.

MSI ARTYMIS serisi neler sunuyor?

MSI markasının oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni ARTYMIS monitör serisi; oyun tecrübesini arttıracak şekilde yapay zeka destekli teknolojilerle donatılmış. Ayrıca 1000R kavis değeri ile insan gözüne en uygun eğimin sunulduğu belirtiliyor.

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Seride ilk piyasaya çıkacak model MPG ARTYMIS 343CQR olarak belirlenmiş. 34 inçlik ekranında 3440 x1440 piksel çözünürlük sunan monitör GeForce RTX 3000 serisinin potansiyelini kullanacak şekilde tasarlanmış.

Monitörde MSI’ın patentli teknolojileri yer alıyor. Örneğin OptixScope sekiz kademeli yakınlaştırma yaparak en iyi nişangah tecrübesini sunuyor. Bu esnada fare de yakınlaştırmaya uyacak şekilde optimize ediliyor. Gaming OSD uygulaması farklı uygulamalardan yaptığını monitör ayarlarını kendisine kayıt edebiliyor.

Entegre gürültü engelleme mikrofonu ise yapay zeka üzerinden çalışıyor. Son olarak yine yapay zeka yardımıyla nişangah noktası çevreye göre renk değiştiriyor ve karanlık alanlar otomatik olarak aydınlatılıyor. MPG ARTYMIS 343CQR oyuncu monitörü yıl sonunda piyasada olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/msi-announces-msi-artymis-series-1000r-ai-curved-gaming-monitor.html

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