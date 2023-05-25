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    RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı

    RTX 4090 kablolarında yaşanan erime sorunları hakkında Reddit platformunda yeni şikayetler ortaya çıkmaya başladı. Birçok kullanıcı, uyarılara dikkat ettiği halde sorun yaşadığını söylüyor.
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    RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce RTX 4090'da yaşanan güç kablosu erime sorunlarına açıklık getirmiş olsa da,sorunlar tamamen çözülmüş değil. Son olarak ekran kartında bulunan 16-pin güç konektörü ve harici konektörlerin yetersiz olduğu gösteren bir dizi yeni vaka daha yaşandı. 

    RTX 4090 kabloları hakkında şikayetler artıyor

    Hatırlayacak olursak bu sorun, Ekim ayında birden fazla kullanıcının güç kablolarının yandığını veya eridiğini söylemesiyle başladı. Bunun ardından Kasım ayında Nvidia, kullanıcıların adaptörleri yanlış bağladığını söyleyerek dünya çapında 50 vakanın yaşandığını doğruladı. Ancak Reddit platformunda kullanıcılardan gelen şikayetler artmaya devam ediyor.

    Bilmeyenler için RTX 4090, 16 pimli 12VHPWR konektörler ile tanıtıldı ve doğal olarak ATX 3.0 güç kaynaklarına destek sunuyor. Ancak ATX 2.0 PSU'ya sahip olan kullanıcılara dönüştürücü desteği sunulduğunu da hatırlatalım. Şu ana kadar ATX 3.0 destekli PSU konektörlerinde ise herhangi bir yanma veya erime sorunu yaşanmadı. 

    RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı Tam Boyutta Gör
    Bu noktada konektörü Nvidia'nın talimatlarına uyacak şekilde bağladığını belirten bir Reddit kullanıcısı, altı aylık kullanımın ardından güç kablosunun eridiğini gösteren görüntüler paylaştı. Ayrıca amiral gemisi GPU, oyun oynamak yerine öncelikli olarak yapay zeka modelleri için kullanılmış. Bir diğer kullanıcı ise, satın aldığı iki adet RTX 4090'ın yalnızca birinde sorun yaşandığını belirtiyor.

    Son olarak güç kablosunun eridiğini söyleyen başka bir kullanıcı ise, RTX 4090'ı üçüncü taraf Corsair SF750 platin adaptör ile kullandığını ve GPU'yu yüzde 70 güçle sınırlandırdığını belirtti. Yani GPU ve PSU'ya büyük bir yüklenme söz konusu değil. Nvidia, yeni vakalar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yanma veya erime sorununa karşı en iyi çözüm, harici adaptörlerden kaçınmak ve ATX 3.0 PSU'ya yönelmek gibi görünüyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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