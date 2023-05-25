RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı

RTX 4090 kabloları hakkında şikayetler artıyor
Hatırlayacak olursak bu sorun, Ekim ayında birden fazla kullanıcının güç kablolarının yandığını veya eridiğini söylemesiyle başladı. Bunun ardından Kasım ayında Nvidia, kullanıcıların adaptörleri yanlış bağladığını söyleyerek dünya çapında 50 vakanın yaşandığını doğruladı. Ancak Reddit platformunda kullanıcılardan gelen şikayetler artmaya devam ediyor.
Bilmeyenler için RTX 4090, 16 pimli 12VHPWR konektörler ile tanıtıldı ve doğal olarak ATX 3.0 güç kaynaklarına destek sunuyor. Ancak ATX 2.0 PSU'ya sahip olan kullanıcılara dönüştürücü desteği sunulduğunu da hatırlatalım. Şu ana kadar ATX 3.0 destekli PSU konektörlerinde ise herhangi bir yanma veya erime sorunu yaşanmadı.
Son olarak güç kablosunun eridiğini söyleyen başka bir kullanıcı ise, RTX 4090'ı üçüncü taraf Corsair SF750 platin adaptör ile kullandığını ve GPU'yu yüzde 70 güçle sınırlandırdığını belirtti. Yani GPU ve PSU'ya büyük bir yüklenme söz konusu değil. Nvidia, yeni vakalar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yanma veya erime sorununa karşı en iyi çözüm, harici adaptörlerden kaçınmak ve ATX 3.0 PSU'ya yönelmek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.