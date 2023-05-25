RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX 4090'da yaşanan güç kablosu erime sorunlarına açıklık getirmiş olsa da,sorunlar tamamen çözülmüş değil. Son olarak ekran kartında bulunan 16-pin güç konektörü ve harici konektörlerin yetersiz olduğu gösteren bir dizi yeni vaka daha yaşandı.

RTX 4090 kabloları hakkında şikayetler artıyor

Hatırlayacak olursak bu sorun, Ekim ayında birden fazla kullanıcının güç kablolarının yandığını veya eridiğini söylemesiyle başladı. Bunun ardından Kasım ayında Nvidia, kullanıcıların adaptörleri yanlış bağladığını söyleyerek dünya çapında 50 vakanın yaşandığını doğruladı. Ancak Reddit platformunda kullanıcılardan gelen şikayetler artmaya devam ediyor.

Bilmeyenler için RTX 4090, 16 pimli 12VHPWR konektörler ile tanıtıldı ve doğal olarak ATX 3.0 güç kaynaklarına destek sunuyor. Ancak ATX 2.0 PSU'ya sahip olan kullanıcılara dönüştürücü desteği sunulduğunu da hatırlatalım. Şu ana kadar ATX 3.0 destekli PSU konektörlerinde ise herhangi bir yanma veya erime sorunu yaşanmadı.

Tam Boyutta Gör Bu noktada konektörü Nvidia'nın talimatlarına uyacak şekilde bağladığını belirten bir Reddit kullanıcısı, altı aylık kullanımın ardından güç kablosunun eridiğini gösteren görüntüler paylaştı. Ayrıca amiral gemisi GPU, oyun oynamak yerine öncelikli olarak yapay zeka modelleri için kullanılmış. Bir diğer kullanıcı ise, satın aldığı iki adet RTX 4090'ın yalnızca birinde sorun yaşandığını belirtiyor.

RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar 6 ay önce eklendi

Son olarak güç kablosunun eridiğini söyleyen başka bir kullanıcı ise, RTX 4090'ı üçüncü taraf Corsair SF750 platin adaptör ile kullandığını ve GPU'yu yüzde 70 güçle sınırlandırdığını belirtti. Yani GPU ve PSU'ya büyük bir yüklenme söz konusu değil. Nvidia, yeni vakalar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yanma veya erime sorununa karşı en iyi çözüm, harici adaptörlerden kaçınmak ve ATX 3.0 PSU'ya yönelmek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 4090 güç kablolarında erime sorunları tekrar başladı