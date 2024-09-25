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    Anlık Bildirim

    MSI, laptop üretiminin 20. yılını İstanbul'da kutluyor

    Dünyanın en büyük bilgi teknolojileri üreticilerinden birisi olan MSI, laptop üretiminin 20. Yılını 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kanyon’da kutlayacak. Etkinliğe katılım ise ücretsiz.
    MSI, laptop üretiminin 20. yılını İstanbul'da kutluyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan MSI, laptop üretiminde 20. yılını kutluyor. 1986 yılında bilgisayar bileşenleri üreterek teknoloji dünyasına adım atan MSI, 2004 yılında başlattığı laptop üretimi ile büyük başarılara imza attı. Marka, bu özel dönüm noktasını 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kanyon'da düzenlenecek etkinlikle taçlandıracağını açıkladı.

    Etkinliğe katılım ücretsiz

    MSI, 20 yıldır kullanıcı deneyimini odağa alarak geliştirdiği ürünlerini, farklı ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerle sergileyecek. Bu etkinlikler Türkiye ile birlikte Kore, Polonya, Hindistan, İtalya, Vietnam, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD de gerçekleştirilecek.

    İstanbul Kanyon'daki etkinlik, ziyaretçilere MSI’ın geçmişten günümüze ürün gelişimini deneyimleme fırsatı sunacak. MSI'ın dünyada "tek tuşla overclock" özelliğine sahip ilk laptopu olan GX600'ün yanı sıra, Gaming, Creator ve Business & Productivity serilerinden güncel modeller de sergilenecek. Teknoloji tutkunları, hem bu yenilikçi ürünleri yakından inceleme hem de çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacaklar. Etkinlik, katılımcılara ücretsiz olarak açık olacak.

    Etkinlik Detayları:

    • Tarih: 27 Eylül Cuma - 28 Eylül Cumartesi
    • Saatler: 27 Eylül Cuma 13:00 – 21:00 | 28 Eylül Cumartesi 10:00 – 21:00
    • Yer: Kanyon, Büyükdere Cad. No:185, 34394 Levent - İstanbul
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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