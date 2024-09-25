MSI, laptop üretiminin 20. yılını İstanbul'da kutluyor

Etkinliğe katılım ücretsiz
MSI, 20 yıldır kullanıcı deneyimini odağa alarak geliştirdiği ürünlerini, farklı ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerle sergileyecek. Bu etkinlikler Türkiye ile birlikte Kore, Polonya, Hindistan, İtalya, Vietnam, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD de gerçekleştirilecek.
İstanbul Kanyon'daki etkinlik, ziyaretçilere MSI’ın geçmişten günümüze ürün gelişimini deneyimleme fırsatı sunacak. MSI'ın dünyada "tek tuşla overclock" özelliğine sahip ilk laptopu olan GX600'ün yanı sıra, Gaming, Creator ve Business & Productivity serilerinden güncel modeller de sergilenecek. Teknoloji tutkunları, hem bu yenilikçi ürünleri yakından inceleme hem de çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacaklar. Etkinlik, katılımcılara ücretsiz olarak açık olacak.
Etkinlik Detayları:
- Tarih: 27 Eylül Cuma - 28 Eylül Cumartesi
- Saatler: 27 Eylül Cuma 13:00 – 21:00 | 28 Eylül Cumartesi 10:00 – 21:00
- Yer: Kanyon, Büyükdere Cad. No:185, 34394 Levent - İstanbul
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu