MSI, laptop üretiminin 20. yılını İstanbul'da kutluyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan MSI, laptop üretiminde 20. yılını kutluyor. 1986 yılında bilgisayar bileşenleri üreterek teknoloji dünyasına adım atan MSI, 2004 yılında başlattığı laptop üretimi ile büyük başarılara imza attı. Marka, bu özel dönüm noktasını 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kanyon'da düzenlenecek etkinlikle taçlandıracağını açıkladı.

Etkinliğe katılım ücretsiz

MSI, 20 yıldır kullanıcı deneyimini odağa alarak geliştirdiği ürünlerini, farklı ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerle sergileyecek. Bu etkinlikler Türkiye ile birlikte Kore, Polonya, Hindistan, İtalya, Vietnam, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD de gerçekleştirilecek.

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İstanbul Kanyon'daki etkinlik, ziyaretçilere MSI’ın geçmişten günümüze ürün gelişimini deneyimleme fırsatı sunacak. MSI'ın dünyada "tek tuşla overclock" özelliğine sahip ilk laptopu olan GX600'ün yanı sıra, Gaming, Creator ve Business & Productivity serilerinden güncel modeller de sergilenecek. Teknoloji tutkunları, hem bu yenilikçi ürünleri yakından inceleme hem de çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacaklar. Etkinlik, katılımcılara ücretsiz olarak açık olacak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 27 Eylül Cuma - 28 Eylül Cumartesi

Saatler: 27 Eylül Cuma 13:00 – 21:00 | 28 Eylül Cumartesi 10:00 – 21:00

Yer: Kanyon, Büyükdere Cad. No:185, 34394 Levent - İstanbul

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