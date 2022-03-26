MSI Modern 2022 dizüstü serisi karşınızda

Tam Boyutta Gör

MSI tarafından trendi belirleyenler için her gün kullanacakları bir yardımcı olarak tasarlanan Modern serisi yeni yılda da iddialı. Fransız illüstrasyon sanatçısı Lorraine Sorlet ile birlikte hazırlanan aşk, çalışma ve gezi temalarından esinlenen görsellerle 4 farklı hikaye anlatıyor.

MSI Modern 2022 serisi

MSI Modern 2022 serisinde iki farklı dizüstü modeli bizi karşılıyor. Boyut haricinde Modern serisi dizüstülerin donanımları aynı ve biraz daha bütçesini de düşünenleri hedefliyor. Yine on ikinci nesil Intel Core i7 modeline kadar seçenekler mevcut.

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Daha geniş bir ekran oranı sunan ince çerçeveli, 180 derece yatabilen ekranı sayesinde paylaşmak kolaylaşırken genişletilen touchpad ile kaydırmak çok daha kolay. Tam boyutlu klavyesinde birçok kısayol tuşu mevcut.

MSI Modern 14 özellikleri

14 inçlik Full HD IPS ekran

16GB’a kadar DDR4 3200 RAM

1 adet NVMe M.2 SSD

Intel Wi-Fi 6 AX201

Bluetooth 5.2

HD web kamera

Hızlı şarj

MSI Modern 15 özellikleri

15.6 inçlik Full HD IPS ekran

16GB’a kadar DDR4 3200 RAM

1 adet NVMe M.2 SSD

Intel Wi-Fi 6 AX201

Bluetooth 5.2

HD web kamera

Hızlı şarj

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MSI Modern 2022 serisi günlük tarzınıza uymaya geliyor