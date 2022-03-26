Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI Modern 2022 dizüstü serisi karşınızda

    MSI Modern 2022 serisinde günlük tarzınıza uyacak tasarıma sahip iki farklı dizüstü modeli yer alırken 180 derece yatabilen ekran ve tam boyutlu klavye gibi ayrıntılar sunuyor. 
    Oy Ver

    MSI Modern 2022
    Tam Boyutta Gör

    MSI tarafından trendi belirleyenler için her gün kullanacakları bir yardımcı olarak tasarlanan Modern serisi yeni yılda da iddialı. Fransız illüstrasyon sanatçısı Lorraine Sorlet ile birlikte hazırlanan aşk, çalışma ve gezi temalarından esinlenen görsellerle 4 farklı hikaye anlatıyor.

    MSI Modern 2022 serisi

    MSI Modern 2022 serisinde iki farklı dizüstü modeli bizi karşılıyor. Boyut haricinde Modern serisi dizüstülerin donanımları aynı ve biraz daha bütçesini de düşünenleri hedefliyor. Yine on ikinci nesil Intel Core i7 modeline kadar seçenekler mevcut.

    Daha geniş bir ekran oranı sunan ince çerçeveli, 180 derece yatabilen ekranı sayesinde paylaşmak kolaylaşırken genişletilen touchpad ile kaydırmak çok daha kolay. Tam boyutlu klavyesinde birçok kısayol tuşu mevcut.

    MSI Modern 14 özellikleri

    • 14 inçlik Full HD IPS ekran
    • 16GB’a kadar DDR4 3200 RAM
    • 1 adet NVMe M.2 SSD
    • Intel Wi-Fi 6 AX201
    • Bluetooth 5.2
    • HD web kamera
    • Hızlı şarj

    MSI Modern 15 özellikleri

    • 15.6 inçlik Full HD IPS ekran
    • 16GB’a kadar DDR4 3200 RAM
    • 1 adet NVMe M.2 SSD
    • Intel Wi-Fi 6 AX201
    • Bluetooth 5.2
    • HD web kamera
    • Hızlı şarj
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 4 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C25s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız