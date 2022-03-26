MSI Modern 2022 dizüstü serisi karşınızda

MSI tarafından trendi belirleyenler için her gün kullanacakları bir yardımcı olarak tasarlanan Modern serisi yeni yılda da iddialı. Fransız illüstrasyon sanatçısı Lorraine Sorlet ile birlikte hazırlanan aşk, çalışma ve gezi temalarından esinlenen görsellerle 4 farklı hikaye anlatıyor.
MSI Modern 2022 serisi
MSI Modern 2022 serisinde iki farklı dizüstü modeli bizi karşılıyor. Boyut haricinde Modern serisi dizüstülerin donanımları aynı ve biraz daha bütçesini de düşünenleri hedefliyor. Yine on ikinci nesil Intel Core i7 modeline kadar seçenekler mevcut.
Daha geniş bir ekran oranı sunan ince çerçeveli, 180 derece yatabilen ekranı sayesinde paylaşmak kolaylaşırken genişletilen touchpad ile kaydırmak çok daha kolay. Tam boyutlu klavyesinde birçok kısayol tuşu mevcut.
MSI Modern 14 özellikleri
- 14 inçlik Full HD IPS ekran
- 16GB’a kadar DDR4 3200 RAM
- 1 adet NVMe M.2 SSD
- Intel Wi-Fi 6 AX201
- Bluetooth 5.2
- HD web kamera
- Hızlı şarj
MSI Modern 15 özellikleri
- 15.6 inçlik Full HD IPS ekran
- 16GB’a kadar DDR4 3200 RAM
- 1 adet NVMe M.2 SSD
- Intel Wi-Fi 6 AX201
- Bluetooth 5.2
- HD web kamera
- Hızlı şarj
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"