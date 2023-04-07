MSI siber saldırıya uğradı: Kullanıcıları uyarıyor

MSI siber saldırıya uğradı
Bleepingcomputer tarafından hazırlanan raporda, MSI'ın CTMS ve ERP veri tabanında yer alan yazılım kaynak kodu, özel anahtarlar ve BIOS üretici yazılımı dosyalarına işaret eden ekran görüntülerinin Money Message portalında paylaşıldığı belirtiliyor. MSI ise, sistemlerin kademeli olarak tekrar işlevsel hale geldiğini ve saldırının önemsiz bir etkiye sahip olduğunu içeren yeni bir duyuru paylaştı.
MSI, saldırı sonrasında hangi yazılımların etkilediği veya bilgilerin ele geçirilip geçirilmediği hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi. Bununla birlikte dev üretici, müşterilerin MSI BIOS/UEFI/ürün yazılımı güncellemelerini veya sürücülerini MSI'ın resmi web sitesi veya yazılımı dışında herhangi bir kaynaktan indirmemeleri konusunda uyarıyor.
Bu uyarı, önümüzdeki süreçte kullanıcılar için tehlike oluşturabilecek sürücülerin veya yazılımların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar dikkatli olmalarını öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı