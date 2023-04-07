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    MSI siber saldırıya uğradı: Kullanıcıları uyarıyor

    Tayvan merkezli bileşen üreticisi MSI, "bilgi sistemlerine" yönelik yeni bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirketin ağına sızan hacker'lar önemli dosyaları ele geçirmiş olabilir.
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    MSI siber saldırıya uğradı: Kullanıcıları uyarıyor Tam Boyutta Gör
    OEM PC pazarının önde gelen isimlerinden MSI, markanın "bilgi sistemlerine" yönelik siber saldırıya uğradığını duyurdu. Yeni bir fidye yazılımı çetesi olan "Money Message" portalında listelenen saldırı, kullanıcılar için tehlike oluşturabilir. Money Message, MSI'ın fidye ödeme taleplerini karşılamadığı takdirde, çalındığı iddia edilen tüm bu belgeleri yaklaşık beş gün içinde yayınlamakla tehdit ediyor.

    MSI siber saldırıya uğradı

    Bleepingcomputer tarafından hazırlanan raporda, MSI'ın CTMS ve ERP veri tabanında yer alan yazılım kaynak kodu, özel anahtarlar ve BIOS üretici yazılımı dosyalarına işaret eden ekran görüntülerinin Money Message portalında paylaşıldığı belirtiliyor. MSI ise, sistemlerin kademeli olarak tekrar işlevsel hale geldiğini ve saldırının önemsiz bir etkiye sahip olduğunu içeren yeni bir duyuru paylaştı.

    MSI, saldırı sonrasında hangi yazılımların etkilediği veya bilgilerin ele geçirilip geçirilmediği hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi. Bununla birlikte dev üretici, müşterilerin MSI BIOS/UEFI/ürün yazılımı güncellemelerini veya sürücülerini MSI'ın resmi web sitesi veya yazılımı dışında herhangi bir kaynaktan indirmemeleri konusunda uyarıyor.

    Bu uyarı, önümüzdeki süreçte kullanıcılar için tehlike oluşturabilecek sürücülerin veya yazılımların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar dikkatli olmalarını öneriyoruz. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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