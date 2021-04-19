MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu

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Pandemi dönemi ile birlikte bilgisayar ve monitör gibi veya bunları bir arada barındıran dizüstü gibi ürünlere ilgi aşırı arttı. Tümleşik bilgisayar sınıfı da bu ilgiden nasibini alabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

MSI Modern serisi

MSI Modern serisi altında tanıtılan iki yeni tümleşik bilgisayar sistemi Tiger Lake tabanlı Intel işlemcileri ile oyun tarafında da iyi bir performans sunmayı amaçlıyor. Ayrıca monitör olarak da kullanılabiliyor.

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Modern AM241 ve Modern AM271 tümleşik bilgisayar modelleri Core i7-1165G7’ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor. 23.8 inçlik Full HD IPS ekran iki seçenekte 10 noktadan dokunmatik olarak geliyor.

İşlemciye göre Xe grafikleri veya UHD grafikleri olan modeller 64GB’a kadar 2 slot DDR4 bellek ve 1 adet M.2 ile 1 adet SATA SSD yuvası barındırıyor. Ek HDMI-in girişi ile bilgisayarı açmadan monitör olarak kullanmanız mümkün.

Bluetooth 5.1 yanında WiFi 6 seçeneği, 2 adet 2.5W hoparlör gibi özellikleri olan modeller opsiyonel MSI FHD web kamerası ile derslere hazır hale geliyor. Yine HDMI-out ile ikinci bir monitör bağlayabiliyorsunuz. Modern AM241 modeli 849$, Modern AM271 1999$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.techpowerup.com/281176/msi-announces-modern-am241-am271-series-all-in-one-desktop-pcs

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