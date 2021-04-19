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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu

    MSI markasının Modern AM241 ve Modern AM271 tümleşik bilgisayar modelleri iyi bir performans yanında zengin genişleme seçenekleri ile yükseltme seçenekleri sunuyor.
    19 Nisan 2021, 14:50 (33 dk.)
    144
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    1
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu
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    Pandemi dönemi ile birlikte bilgisayar ve monitör gibi veya bunları bir arada barındıran dizüstü gibi ürünlere ilgi aşırı arttı. Tümleşik bilgisayar sınıfı da bu ilgiden nasibini alabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

    MSI Modern serisi

    MSI Modern serisi altında tanıtılan iki yeni tümleşik bilgisayar sistemi Tiger Lake tabanlı Intel işlemcileri ile oyun tarafında da iyi bir performans sunmayı amaçlıyor. Ayrıca monitör olarak da kullanılabiliyor.

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    Modern AM241 ve Modern AM271 tümleşik bilgisayar modelleri Core i7-1165G7’ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor. 23.8 inçlik Full HD IPS ekran iki seçenekte 10 noktadan dokunmatik olarak geliyor.

    İşlemciye göre Xe grafikleri veya UHD grafikleri olan modeller 64GB’a kadar 2 slot DDR4 bellek ve 1 adet M.2 ile 1 adet SATA SSD yuvası barındırıyor. Ek HDMI-in girişi ile bilgisayarı açmadan monitör olarak kullanmanız mümkün.

    Bluetooth 5.1 yanında WiFi 6 seçeneği, 2 adet 2.5W hoparlör gibi özellikleri olan modeller opsiyonel MSI FHD web kamerası ile derslere hazır hale geliyor. Yine HDMI-out ile ikinci bir monitör bağlayabiliyorsunuz. Modern AM241 modeli 849$, Modern AM271 1999$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.techpowerup.com/281176/msi-announces-modern-am241-am271-series-all-in-one-desktop-pcs
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 55 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    X x2yk (x y) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Monitörün arkasında yazan MSI logosu güzel düşünülmüş, yeni logosu bu anladığım kadarıyla sol taraftan saydam görünüm ile başlamış ve sağa doğru koyulaşmis logo, tuttum bunu ve renkleri de güzel şık premium görünüyor.
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