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    Eminem ve Snoop Dogg metaverse konseri verecek

    Yuga Labs’ın Otherside metaverse platformu dikkat çekici bir konsere ev sahipliği yapıyor. Eminem ve Snoop Dogg 20 yıl aradan sonra birlikte konser verecek.     
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    Metaverse
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    Pazar günü gerçekleştirilecek MTV Müzik Ödülleri etkinliği tarihi anlardan birisine şahit olacak. 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelen Eminem ve Snoop Dogg, performanslarını Yuga Labs’ın Otherside metaverse oyununda gerçekleştirecek.

    Dikkat çekici metaverse etkinliği

    1984 yılından bu yana düzenlenen MTV Müzik Ödülleri etkinliğinde bu yıl Eminem ve Snoop Dogg, From The D 2 The LBC parçası ile En İyi Hip Hop kategorisinde yarışacaklar. 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelen ikili perfomanslarını ise metaverse dünyasında sergileyecek.

    Yuga Labs’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Otherside metaverse platformu bu önemli performansa ev sahipliği yapıyor. Otherside yaklaşık 4000 kullanıcı tarafından kapalı olarak testlere başlamıştı ve Otherdeeds adı verilen arsa ilişkili NFT koleksiyonu sahipleri sadece katılım sağlayabiliyor. Otherdeeds ön satışları yaklaşık 500 milyon dolar ile sona ermişti.

    Haliyle Eminem ve Snoop Dogg performansına Otherdeeds sahipleri konsere yakından katılabilecekler. Yuga Labs’ın yeni projesini tanıtması açısından oldukça önemli bir hamle diyebiliriz.

    MTV ise metaverse alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl En İyi Metaverse Performansı kategorisi de eklendi. Ayrıca Roblox oyununda da etkinlik için dijital kırmızı halı ile 3 adet müzik ve dans oyunu hazırlandı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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