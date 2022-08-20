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    MTV Video Müzik Ödüllerine metaverse kategorisi eklendi

    Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödüllerine “En İyi Metaverse Performansı” kategorisi de dahil edildi.                                
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    MTV Video Müzik Ödüllerine metaverse kategorisi eklendi
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    Metaverse kavramı hemen hemen her gün daha fazla şirketin dikkatini çekiyor. Özellikle Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile beraber bu alanda yapılan çalışmalar da artış göstermeye başlamış durumda. 

    Son dönemde şirketlerden metaverse ve DAO tabanlı birçok ortaklık haberleri ile karşılaşıyoruz. Bu kez bir adım da MTV’den geldi. MTV Video Müzik Ödüllerine “En İyi Metaverse Performansı” kategorisi de dahil edildi.

    Metaverse her ne kadar çok yeni bir alan olsa da bünyesine hâli hazırda birçok ismi dahil etmiş durumda. Öyle ki günümüzde birçok şirketin marka başvurusu yaptığını görürken birçok sanatçı da eserlerini metaverse üzerinden takipçileri ile paylaşabiliyor. 

    MTV Video Müzik Ödüllerinde yer alacak olan “En İyi Metaverse Performansı” kategorisinde Ariana Grande, Blackpink, BTS, Charlie XCX, Justin Bieber ve Twenty One Pilots yarışıyor. 

    Kullanıcıların 20 puanından istediği kadar kullanabildiği ankete metaverse’den de bir kategorinin olması, bu alanda artan ilginin bir göstergesi.

    Ek olarak sanal konserler ile metaverse konserleri arasında bir fark olduğunu belirtelim ve bu kategoride yer alan konserlerin metaverse kabul edilen Blockchain tabanlı oyunlar olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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