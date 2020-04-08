Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!

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Turkcell Superonline bugün itibariyle kullanıcıların upload hızını yükseltti. Pek çok Superonline abonesinin upload (gönderme) hızı 20 Mbps’e çıktı.

Superonline, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Forum’daki kullanıcılarımızın yorumlarına baktığımızda Superonline abonesi herkesin hızının arttığını görüyoruz. Superbox abonelerinde ve Superonline altyapısını kullanan diğer sağlayıcı abonelerinde hız artışı yok. Upload hızındaki artışın ne kadar süre geçerli olduğu bilinmiyor.

Upload hızı, Türkiye’nin kanayan yaralarından biri. Kullanıcılar yıllardır düşük hızdan şikayetçi. İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), maliyetlerin artacağını ve altyapının bu trafiği karşılamayacağını öne sürüyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde upload hızı kritik önem taşıyor. Öğrenciler derslerini görüntülü görüşmeyle devam ettiriyor. Çalışanlar, işini internet üzerinden sürdürüyor. Aynı anda kullanım olduğunda upload hızı yetersiz kalıyor. Turkcell Superonline, upload hızını yükselterek karantina günlerinde aboneleri için önemli bir adım attı.

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Şimdi sıra Türk Telekom’da

Evlere kapandığımız şu günlerde dijital eğitimin aksamaması, dijital iş yerlerinin kesintisiz şekilde çalışmasını sürdürebilmesi ve oyuncuların bağlantı problemi yaşamaması için başta Türk Telekom olmak üzere tüm İnternet servis sağlayıcılarını download ve upload hızlarını yükseltmeye davet ediyoruz.

Forum üyelerimizin upload hızının arttığına dair testlere bu konudan ulaşabilirsiniz:

https://forum.donanimhaber.com/superonline-upload-hizlari-artti--142757814

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