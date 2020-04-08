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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!

    Turkcell Superonline kullanıcılarının upload hızı 20 Mbps'e çıktı. Karantina günlerinde öğrencilerin ve çalışanların upload problemi yaşamaması için tüm firmaların upload hızını arttırması gerek.
    8 sa.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
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    Turkcell Superonline bugün itibariyle kullanıcıların upload hızını yükseltti. Pek çok Superonline abonesinin upload (gönderme) hızı 20 Mbps’e çıktı.

    Superonline, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Forum’daki kullanıcılarımızın yorumlarına baktığımızda Superonline abonesi herkesin hızının arttığını görüyoruz. Superbox abonelerinde ve Superonline altyapısını kullanan diğer sağlayıcı abonelerinde hız artışı yok. Upload hızındaki artışın ne kadar süre geçerli olduğu bilinmiyor.

    Upload hızı, Türkiye’nin kanayan yaralarından biri. Kullanıcılar yıllardır düşük hızdan şikayetçi. İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), maliyetlerin artacağını ve altyapının bu trafiği karşılamayacağını öne sürüyor.

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    Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde upload hızı kritik önem taşıyor. Öğrenciler derslerini görüntülü görüşmeyle devam ettiriyor. Çalışanlar, işini internet üzerinden sürdürüyor. Aynı anda kullanım olduğunda upload hızı yetersiz kalıyor. Turkcell Superonline, upload hızını yükselterek karantina günlerinde aboneleri için önemli bir adım attı.

    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
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    Şimdi sıra Türk Telekom’da

    Evlere kapandığımız şu günlerde dijital eğitimin aksamaması, dijital iş yerlerinin kesintisiz şekilde çalışmasını sürdürebilmesi ve oyuncuların bağlantı problemi yaşamaması için başta Türk Telekom olmak üzere tüm İnternet servis sağlayıcılarını download ve upload hızlarını yükseltmeye davet ediyoruz.

    Forum üyelerimizin upload hızının arttığına dair testlere bu konudan ulaşabilirsiniz:

    https://forum.donanimhaber.com/superonline-upload-hizlari-artti--142757814



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nick bırakmamışsınız lan 8 sa. en beğenilen
    türktelekom quits chat
    Yanıtla +108
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    NitroNos (Nitro Nos) 7 sa.
    Arkadaşlar Türkcell'den aldığım bilgiye göre evde çalışanlar çoğaldığı için "HOME OFFİCE" çok şikayete yönelik müşteri memnuniyeti açısından bu şekilde arttırıma gitmişler süre sınırı yok bilginize.

    Türk Telekom halen yerinde saymaya devam etsin yok "GAMER" paketi diye insanlardan ne kadar fazla para çukkalarız diye uğraşıyorlar.

    Tüketiciler olarak buna bir dur dememiz lazım gerekli yetkililere gerek twitter'dan gerekse mail yoluyla iletmemiz gerekir.

    Türkcell bu konuda tüketicilerin sesini dinledi ve memnuniyet açısından uploadları yükseltti ve 20 MBPS UPLOAD , Türk Telekom'un 5 katı sesimizi duyurmazsak 4 MBPS upload'a mahkum bırakacaklar.
    Arkadaşlar Türkcell'den aldığım bilgiye göre evde çalışanlar çoğaldığı için "HOME OFFİCE" çok şikayete yönelik müşteri memnuniyeti açısından bu şekilde arttırı...
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    Yanıtla +53
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    race_2007 (yener my) 7 sa.
    Tüm Türkiye de 30 mbit Download 5 mbit upload dan aşşağı hiç biyer kalmaması gerek yıllardır kanayan yaramız
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    kayamtky 5 sa. race_2007
    o dediklerinizin olması için fiber alt yapının da olması gerekiyor.
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    Yorumlar (93) Yorum Yaz Forumda Gör
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    -dead (emreee ) 42 dk.
    ilginç bi şekilde turknet?

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    karaniler 12 dk. -dead
    ben de hala 4mbps :(
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    YunusPhp (Yunus -) 56 dk. waybe
    Sol üzerinden vodafone fiber hala 5 mbit :(
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    IG 1 sa.
    Bir çok kişi Home Office çalıştığı için uygulanmış iyileştirme hamlesidir.. 100mbit'lik internet paketin 5mbit upload'a sahip olması komik oluyordu. 50/20 ve 100/20 gayet uygundur. İnsanlar herhalde artık cloud üzerinden çalışırken 5mbit uploadun ne kadar komik bir rakam olduğunun farkına varmıştır; en azından Turkcell şikayetleri dinleyip bu iyileştirme uygulamasını getirdi, kalıcı olması dileğimdir.

    Böylece de daha yüksek indirme hızına sahip paketler çıkartırlar umarım... Türkiye'nin bütün fiber İSS'lerin en hızlı paketi 100mbit olması da baya komik. (ulaşılamaz pahalı olan daha çok kurumsal kullanıcılar için düşünülmüş 1gbit ve 10gbit internet paketlerini saymıyorum). Şöyle 200, 300 ve 500mbit indirme hızına sahip paketlerin gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin internet çağında geri kalmaması gerekiyor.

    Ayrıca, en azından fiber altyapısının yetersiz olabileceği düşüncesi çürütülmüş oldu. Türkiye bugünler normalin üstünde internet kullanımı görüyordur ve Superonline hiç bir aksaklık yaşamadı... bunun üstüne de upload hızını artırdılar ve herkese en az 50mbit indirme hızı verdiler. Altyapı bahane değil artık, lütfen uygun fiyatlara daha güzel internet paketleri getirin. Türkiye'de kendi altyapısına sahip bir kaç İSS var, neden daha rekabetçi davranmıyorlar anlamış değilim daha. Kablonet, Superonline, Vodafone, TTKOM... en azından bu dört firmadan birisi çıkıp fark yaratacak paketler beklersin... ama herkes birbirleriyle az çok aynı fiyatlara aynı paketleri sunmakla yetiniyorlar. Bu 4 İSS kendi altyapılarını kullanarak uygun fiyatlara 100mbit'den hızlı paket sunma imkanları var.
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    asi3636 (ali güne?) 1 sa.
    Vodafon fiber kullanıyorum türkcell altyapısı kullanıyorum Acaba etkiler mi ?
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    IG 1 sa. asi3636
    speedtest yap etkiliyor mu etkilemiyor mu anlarsınız hocam
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    TürküDiyarı 1 sa.
    müşterilere böyle haberlerle gelin!
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    tarox (Taner B) 1 sa.
    türk.net en başından beri simetrik 100 Mbps hız veriyor, YAPA olsa yeter gerisi altyapıya bağlı.
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 2 sa.
    sizlere biraz insan ve köpek ilişkisinden bahsedeceğim. İnsanlar önce köpekleri açlığa mahkum ederler, daha sonra önlerine bir kemik bıraktıkları için teşekkür isterler. İşte ülkemizin özeti budur.
    Yanıtla +3
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    caglar_kilic (Caglar Kilic) 2 sa.
    Teşekkürler Superonline. Paketim 100 mbps limitsiz. Kablosuzda bile hiç hız kaybı yaşamıyorum.





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    15853 kez okundu.
    91 kişi, toplam 93 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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