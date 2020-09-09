Mulan filmine Doğu Türkistan eleştirileri büyüyor

Tam Boyutta Gör

Disney’in yılın en büyük yapımlarından birisi olarak tanıtılan ancak pandemi nedeniyle geniş bir salon imkanı bulamadığı için Disney+ hizmetinde gösterime giren Mulan filmi eleştirilerin odağına yerleşti.

İlginizi Çekebilir

Dev korsan film şebekesine operasyon

Tel tel dökülüyor

Geçtiğimiz haftalarda Mulan filminin başrolündeki Çinli aktör Liu Yifei’nin Hong Kong protestolarını eleştirmesi ve şiddet uygulayan güvenlik güçlerini destekleyici açıklamalar yapması boykot çağrılarına sebep olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Bu kez Mulan filminin sonunda geçen teşekkür metinlerinde Sincan Uygur Otonom Bölge komitesinin adının yer alması eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu komite Uygur Türklerinin zulüm gördüğü ve beyin yıkama faaliyetlerinin yapıldığı kampları yöneten ve propagandasını yapan ekip olarak biliniyor.

Mulan filmi Çin’in bazı bölgelerinde çekilmişti ve bunlar arasında Sincan Özerk Bölgesi de yer alıyor. Aslında tartışmalar ta o zamanlara dayanıyor. Gerek Dünya Uygur Kongresi, gerek Shawn Zhang gibi aktivistler film çekimi esnasında zulüm görmeye devam eden Uygur Türklerini görmezden gelen Disney’e tepki göstermişti. Sosyal medyada filmin boykot edilmesi ile ilgili çağrılar yineleniyor.

https://www.bbc.com/news/world-54064654

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.