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    Mulan filmine Doğu Türkistan eleştirileri büyüyor

    Bazı sahneleri Sincan eyaletinde çekilen ve Uygur Türklerini toplama kamplarına alan eyalet yönetimlerine teşekkür eden Mulan filmine boykot çağrısı yapılıyor.
    2 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mulan filmine Doğu Türkistan eleştirileri büyüyor
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    Disney’in yılın en büyük yapımlarından birisi olarak tanıtılan ancak pandemi nedeniyle geniş bir salon imkanı bulamadığı için Disney+ hizmetinde gösterime giren Mulan filmi eleştirilerin odağına yerleşti.

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    Tel tel dökülüyor

    Geçtiğimiz haftalarda Mulan filminin başrolündeki Çinli aktör Liu Yifei’nin Hong Kong protestolarını eleştirmesi ve şiddet uygulayan güvenlik güçlerini destekleyici açıklamalar yapması boykot çağrılarına sebep olmuştu.

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    Bu kez Mulan filminin sonunda geçen teşekkür metinlerinde Sincan Uygur Otonom Bölge komitesinin adının yer alması eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu komite Uygur Türklerinin zulüm gördüğü ve beyin yıkama faaliyetlerinin yapıldığı kampları yöneten ve propagandasını yapan ekip olarak biliniyor.

    Mulan filmi Çin’in bazı bölgelerinde çekilmişti ve bunlar arasında Sincan Özerk Bölgesi de yer alıyor. Aslında tartışmalar ta o zamanlara dayanıyor. Gerek Dünya Uygur Kongresi, gerek Shawn Zhang gibi aktivistler film çekimi esnasında zulüm görmeye devam eden Uygur Türklerini görmezden gelen Disney’e tepki göstermişti. Sosyal medyada filmin boykot edilmesi ile ilgili çağrılar yineleniyor.



    https://www.bbc.com/news/world-54064654 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Drummerrrr (Oguz Han) 2 gün en beğenilen fhrstw
    Ana akim tacizci hocalari aklamakla mesgul...
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    fhrstw 2 gün
    Ekrem Ç’ye teşekkür ediyorum bu haber için malum Ana akım yalaka medyada bu tip haberler görmek zor Sincan’da neler oluyor dünyada yankısı neler anca butik haber sitelerinden yada reuters bbc vb. Haber sitelerinden takip ediyoruz. Sanırım Bbc yerli ve milli olsa gerek Türklerin ve müslümanların uğradığı zulmü baskıyı işkenceyi daha çok haberleştiriyor.
    Ekrem Ç’ye teşekkür ediyorum bu haber için malum Ana akım yalaka medyada bu tip haberler görmek zor Sincan’da neler oluyor dünyada yankısı neler anca butik habe...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    stalker(1979) (murat yalçın) 1 gün
    Normaldir. Küreselciler gücü ABD den Çine kaydırıyor. Küreselcilerin en büyük medya organlarından biri de Disney. Demek ki çinli kardeşlerinin gönlünü almak istemişler.
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    NightWolker (Emre Değirmendere) 2 gün
    Film leş ne izledim anlamadım.Zaten gişede çakılır bu boykota bile gerek yok.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    m'ulan sizin yapacağınız işin...
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    fhrstw 2 gün
    Ekrem Ç’ye teşekkür ediyorum bu haber için malum Ana akım yalaka medyada bu tip haberler görmek zor Sincan’da neler oluyor dünyada yankısı neler anca butik haber sitelerinden yada reuters bbc vb. Haber sitelerinden takip ediyoruz. Sanırım Bbc yerli ve milli olsa gerek Türklerin ve müslümanların uğradığı zulmü baskıyı işkenceyi daha çok haberleştiriyor.
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Drummerrrr (Oguz Han) 2 gün fhrstw
    Ana akim tacizci hocalari aklamakla mesgul...
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    mokoko_TR 2 gün fhrstw
    batı ve medyasının sincar umurunda deil onların derdi çin. ve geçegi manüple etmek
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    Jon_Kar 2 gün
    Cin pazarindan 1 belki 2 milyar dolar para koparmak icin çekilmiş film



    Sirf para için ne hallere girdin Disney
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    deoks 2 gün
    Birkaç dk izleyeyim dedim, leş ötesi bollywood tarzı efektler midemi bulandırdı. Çöp resmen.
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    mokoko_TR 2 gün
    paranın dini imanı yok diyecegim ama bu abd lilerin n her yaptıgı siyasi dini etnik ne ararsan var..amaçları her ne olursa olsun kaos özelikle müslümanara karşı piskolojik savaş.. ülkemizdeki savaşın bir parçasıda erol mütercimler gibi kriptolar
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 gün mokoko_TR
    İçimizdeki en büyük kripto sizsiniz ve sizin şakşakladiginiz kişiler
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