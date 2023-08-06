Tam Boyutta Gör Twitter Blue, X'in yeniden markalaşma sürecinde kendi payına düşeni alıyor gibi görünüyor. Eski adıyla Twitter yeni adıyla X, gelirler anlamında uzun zamandır kârsız bir platform konumunda. Elon Musk’ın devralması sonrasında Twitter Blue adlı ücretli bir abonelik getirilerek gelirlerin artırılması hedeflendi. Şimdi ise bu hizmetin adı değişerek, bitmeyen değişime uyum sağlıyor.

Twitter Blue, X Premium oluyor

Türkiye’de aylık 150 TL’lik ödeme ile alınabilen Blue abonelik hizmeti Elon Musk’ın yapmış olduğu bir paylaşımda X Premium olarak adlandırıldı. Hizmetin adının neden değiştiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak Twitter’ın adının değişmesi gibi bunun da arkasında büyük bir neden aramamak gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada ilginç bir şekilde Twitter’ın resmi hesaplarında ve Blue aboneliğinin ayarlar bölümünde @xBlue olarak etiketlenen bir kullanıcı bulunuyor. Korumalı olan bu hesap açıkça başka bir kişiye ait gibi görünüyor. Bunun da neden böyle olduğu bilinmiyor.

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En nihayetinde ise Twitter, Elon Musk’ın yıllardır hayalini kurduğu “her şey uygulaması” olma yolunda ilerliyor. X olarak yeniden markalanması bunun en somut örneği olurken gelecekteki güncellemeler ile X, medyadan videoya ve bankacılığa kadar her şeyi yapabilen bir uygulama halini alacak gibi görünüyor.

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Musk durmuyor: Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor