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    Musk durmuyor: Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor

    Elon Musk, bir süre önce Twitter’ı adı dahil olmak üzere her şeyiyle X olarak yeniden markaladı. Benzer şekilde platformun Blue abonelik hizmeti de X Premium olarak değişiyor.
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    Musk durmuyor: Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue, X'in yeniden markalaşma sürecinde kendi payına düşeni alıyor gibi görünüyor. Eski adıyla Twitter yeni adıyla X, gelirler anlamında uzun zamandır kârsız bir platform konumunda. Elon Musk’ın devralması sonrasında Twitter Blue adlı ücretli bir abonelik getirilerek gelirlerin artırılması hedeflendi. Şimdi ise bu hizmetin adı değişerek, bitmeyen değişime uyum sağlıyor.

    Twitter Blue, X Premium oluyor

    Türkiye’de aylık 150 TL’lik ödeme ile alınabilen Blue abonelik hizmeti Elon Musk’ın yapmış olduğu bir paylaşımda X Premium olarak adlandırıldı. Hizmetin adının neden değiştiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak Twitter’ın adının değişmesi gibi bunun da arkasında büyük bir neden aramamak gerekiyor.

    Musk durmuyor: Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada ilginç bir şekilde Twitter’ın resmi hesaplarında ve Blue aboneliğinin ayarlar bölümünde @xBlue olarak etiketlenen bir kullanıcı bulunuyor. Korumalı olan bu hesap açıkça başka bir kişiye ait gibi görünüyor. Bunun da neden böyle olduğu bilinmiyor.

    En nihayetinde ise Twitter, Elon Musk’ın yıllardır hayalini kurduğu “her şey uygulaması” olma yolunda ilerliyor. X olarak yeniden markalanması bunun en somut örneği olurken gelecekteki güncellemeler ile X, medyadan videoya ve bankacılığa kadar her şeyi yapabilen bir uygulama halini alacak gibi görünüyor.

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