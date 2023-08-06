Musk durmuyor: Twitter Blue, X Premium olarak değişiyor

Twitter Blue, X Premium oluyor
Türkiye’de aylık 150 TL’lik ödeme ile alınabilen Blue abonelik hizmeti Elon Musk’ın yapmış olduğu bir paylaşımda X Premium olarak adlandırıldı. Hizmetin adının neden değiştiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak Twitter’ın adının değişmesi gibi bunun da arkasında büyük bir neden aramamak gerekiyor.
En nihayetinde ise Twitter, Elon Musk’ın yıllardır hayalini kurduğu “her şey uygulaması” olma yolunda ilerliyor. X olarak yeniden markalanması bunun en somut örneği olurken gelecekteki güncellemeler ile X, medyadan videoya ve bankacılığa kadar her şeyi yapabilen bir uygulama halini alacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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