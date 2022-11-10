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    Twitter çalışanlara bir kötü haber daha: Elon Musk uzaktan çalışma dönemini sonlandırdı

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması, şirket çalışanlarına zorlu bir süreç getirdi. Musk, şimdi de uzaktan çalışma dönemine son veriyor ve çalışanları haftada 40 saat ofiste görmek istiyor.??????
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    Musk, Twitter çalışanları için uzaktan çalışma dönemini bitirdi Tam Boyutta Gör
    Ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması, şirket çalışanlarına zorlu bir süreç getirdi. Musk, şimdi de uzaktan çalışma dönemine son veriyor ve çalışanları haftada 40 saat ofiste görmek istiyor.

    Musk izin vermediği sürece tüm çalışanlar haftada 40 saat ofiste çalışacak

    Bloomberg’in haberine göre Twitter çalışanları, Elon Musk’tan önemli bir e-posta almış. E-posta ile yeni yönetim, an itibari ile tüm Twitter çalışanlarının uzaktan çalışma hakkını durduruyor ve çalışanları haftada 40 saat ofise gelmeye zorluyor. Böylece özel durumu ve izni olmayan herkes artık ofis içerisinde çalışacak. COVID-19 pandemisi ile tamamen uzaktan çalışmalara izin veren firma, çalışanlarının kişisel sağlığı için de şirket genelinde ek izinler sağlıyordu ancak Musk yönetimi ile bu döneme son verildi. E-postanın devamında Musk “önümüzdeki yol zor ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek” dedi.

    Böylece 2 hafta içerisinde birçok iş arkadaşı ile yollarını ayırmak zorunda kalan Twitter çalışanları, son 2 yılda alıştıkları çalışma yaşamlarına da elveda demek zorunda kalacak. Musk’ın sıkı yönetim tarzı, Twitter çalışanlarına büyük bir zorluk oluştursa da yeni yönetim için Twitter’ın geleceği ile ilgili planlar büyük gibi gözüküyor. Başka bir e-posta ile Musk, şuanki önceliğin platformdaki bot ve spam hesapları tespit etmek ve engellemek olacağını belirtti.

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