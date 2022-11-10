Elon Musk, oyun oynuyor: 8 dolar veren "herkese" Twitter mavi tik!

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter mavi tik karmaşasına son noktayı koydu. Aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue abonesi olan tüm hesaplara (bot hesaplar dahil) artık mavi tik ekleniyor.

Tüm profillere anında mavi tik

Onaylanmış hesap başvurusu yaparken aranan özelliklerin hiçbirine sahip olunması gerekmiyor. Twitter Blue abonesi olunması durumunda hesap anında onaylanmış oluyor ve mavi tik ekleniyor. Bu durumda gerçekten belli şartları karşılayan resmi hesap ile ücretle hesabı onaylanmış biri nasıl ayırt edilecek?

Tam Boyutta Gör Twitter kullanıcısının profiline gidip onaylanmış hesap rozetine tıklandığında, hesabının neden bu simgeyi taşıdığı görülebiliyor. Görselde iki farklı şekilde mavi tik rozeti almış hesabı görüyorsunuz.

Twitter şimdi de resmi tik rozeti üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Twitter, kısa süre önce gerçek doğrulanmış hesaplar için ayrı bir gri rozet ve “resmi” yazan bir etiket eklemişti. Tüm hesaplara eklenmeyen bu etiket, aynı hızda profillerden kaldırıldı.

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Twitter mavi tik alma kolaylaştı: 8 dolar veren herkese ekleniyor