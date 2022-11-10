Elon Musk, oyun oynuyor: 8 dolar veren "herkese" Twitter mavi tik!

Tüm profillere anında mavi tik
Onaylanmış hesap başvurusu yaparken aranan özelliklerin hiçbirine sahip olunması gerekmiyor. Twitter Blue abonesi olunması durumunda hesap anında onaylanmış oluyor ve mavi tik ekleniyor. Bu durumda gerçekten belli şartları karşılayan resmi hesap ile ücretle hesabı onaylanmış biri nasıl ayırt edilecek?
Twitter, kısa süre önce gerçek doğrulanmış hesaplar için ayrı bir gri rozet ve “resmi” yazan bir etiket eklemişti. Tüm hesaplara eklenmeyen bu etiket, aynı hızda profillerden kaldırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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