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    Elon Musk, oyun oynuyor: 8 dolar veren "herkese" Twitter mavi tik!

    Elon Musk, Twitter mavi tik alma konusunda son kararı verdi. 8 dolar veren herkese sorgusuz sualsiz mavi tik veriliyor. Peki, Twitter onaylanmış hesaplar nasıl ayırt edilecek?
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    twitter mavi tik alma 8 dolar Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter mavi tik karmaşasına son noktayı koydu. Aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue abonesi olan tüm hesaplara (bot hesaplar dahil) artık mavi tik ekleniyor.

    Tüm profillere anında mavi tik

    Onaylanmış hesap başvurusu yaparken aranan özelliklerin hiçbirine sahip olunması gerekmiyor. Twitter Blue abonesi olunması durumunda hesap anında onaylanmış oluyor ve mavi tik ekleniyor. Bu durumda gerçekten belli şartları karşılayan resmi hesap ile ücretle hesabı onaylanmış biri nasıl ayırt edilecek?

    twitter mavi tik Tam Boyutta Gör
    Twitter kullanıcısının profiline gidip onaylanmış hesap rozetine tıklandığında, hesabının neden bu simgeyi taşıdığı görülebiliyor. Görselde iki farklı şekilde mavi tik rozeti almış hesabı görüyorsunuz.

    Twitter, kısa süre önce gerçek doğrulanmış hesaplar için ayrı bir gri rozet ve “resmi” yazan bir etiket eklemişti. Tüm hesaplara eklenmeyen bu etiket, aynı hızda profillerden kaldırıldı.

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