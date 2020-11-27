Müzik platformu Tidal'e, RTÜK tarafından erişim engeli geldi

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Geçen yıl yürürlüğe giren kararla birlikte RTÜK, yalnızca TV ve radyo yayınlarını değil internet ortamından yayın yapan yayınları da denetimi altına almıştı. Bu karar sonrasında platformların RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyordu.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 03: Enemy"

Geçtiğimiz haftalarda da RTÜK, Tidal ve Deezer isimli müzik platformlarına 72 saat süre tanımıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi duyuruya göre Tidal bu tanınan sürede herhangi bir adım atmamış.

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RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre: Erişim engeli geliyor

RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Tidal'e şu anda erişim engeli getirilmiş durumda ancak lisans talebinde bulunulması durumunda, verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacak. RTÜK'ün yaptığı açıklamanın tamamını aşağıda bulabilrisiniz.

RTÜK'ün Basın Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan ederek ihtarda bulunmuştur.

RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır.Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir.

Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8458/basin-aciklamasi.html

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