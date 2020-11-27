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    Müzik platformu Tidal'e, RTÜK tarafından erişim engeli geldi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçtiğimiz haftalarda 72 saat süre tanıdığı dijital müzik platformu Tidal'e erişim engeli getirdi.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Müzik platformu Tidal'e, RTÜK tarafından erişim engeli geldi
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    Geçen yıl yürürlüğe giren kararla birlikte RTÜK, yalnızca TV ve radyo yayınlarını değil internet ortamından yayın yapan yayınları da denetimi altına almıştı. Bu karar sonrasında platformların RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyordu.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 03: Enemy"

    Geçtiğimiz haftalarda da RTÜK, Tidal ve Deezer isimli müzik platformlarına 72 saat süre tanımıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi duyuruya göre Tidal bu tanınan sürede herhangi bir adım atmamış. 

    İlginizi Çekebilir Avatar RTÜK’ten Deezer ve Tidal’a 72 saat süre: Erişim engeli geliyor

    RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Tidal'e şu anda erişim engeli getirilmiş durumda ancak lisans talebinde bulunulması durumunda, verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacak. RTÜK'ün yaptığı açıklamanın tamamını aşağıda bulabilrisiniz.

    RTÜK'ün Basın Açıklaması

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan ederek ihtarda bulunmuştur.

    RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır.

    Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır.Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir.

    Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



    https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8458/basin-aciklamasi.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    RTÜK işi gücü yok televizyondaki ahlaksızlıkları bırakıp bunlarla uğraşmaya başladı
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dizilerde onca çıplaklar ahlaksizliklar boy gosterirken cocuklarin ahlak yapisi on numara beş yildiz bozulurken rtük beyfendi ne halt yiyordu da gelip lisans safsatasi altinda kaliteli muzik yayini veren mis gibi sirkete engel koymus.Bas bas bagiriyorlar resmen vatandaslar iyi olan hicbir hizmetten yararlanmasinlar ota boka paraya donusturek mantigiyla nereye kadar arkadas..Madem rtuksun amacin belli olan bir kurumsun o zman işini adam akilli yapda once daha onemli hususlara bir coum bul.At kafası sanki giremicez..
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    Laazzz 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saygıyla duyurulur.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gün geçmiyor ki ülkede bir rezillik olmasın
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    esmerbuyucu (E. B.) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha yeni 4 aylık Tidal aboneliği almıştım. Tekrar Apple Music'e geçeceğiz anlaşılan...
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    fhrstw 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tidal elitlerin tercihi bişey olmaz vpn alıp yine kullanırlar o yüzden dert değil. Zaten tidalin Türkiye’de pek bir kullanıcısı olduğunu da sanmıyorum.
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    GENÇ_EFENDİ 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yaw tidal aradığım özellikler sende var ama müzikler yok kendi yıllarca geliştiremedin spotif mecbur bıraktın. Benim güzel tidalim
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    Dalette (hasan yılmaz) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sırada herhalde Deezer var artık ülke olarak ne yapacakları bilmiyorlar
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