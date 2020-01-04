NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali

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Son dönemde DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüksek arza bağlı olarak yaşanan fiyat düşüşü tüketicileri oldukça sevindirmişti. Ne var ki bu yıldan itibaren analizler yavaş yavaş fiyat ortalamalarında yükselişe işaret ediyor.

Kötü haber geldi

Kısa süre önce DRAM fiyatlarında stoklara bağlı olarak bir yükseliş yaşanabileceği ve bunun ekran kartlarına yansıyacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise NAND bellek fiyatlarında da bir artış gözlemlenebileceği ifade ediliyor.

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Sektör kaynaklarına göre SK Hynix, Micron, Samsung gibi devler bu yıl NAND bellek fiyatlarında yüzde 40’a varan artışlar olabileceğini hesaba katıyor. Bunun bir sebebi Samsung’un geçtiğimiz hafta üretim tesislerinde yaşadığı elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca dolarlık DRAM ve NAND bellek modülünün heba olması.

Diğer bir sebep ise NAND bellek üretiminde kullanılan bazı bileşenlerin arzında yetersizlik ortaya çıkmaya başlaması. Bu da haliyle NAND bellek üretiminin hammaddeye dayalı bir kısıtlamaya gitmesine sebep olacak.

Bunlar henüz tahmin niteliğinde ve yıl içerisinde NAND bellek üreticilerinin yapacakları hamleler fiyat ortalamasında etkili olacaktır. Bununla birlikte düşük fiyat ortalamalarının gelir tablolarına olumsuz yansıdığı ve üreticileri pek memnun etmediği de bir gerçek.

https://www.techpowerup.com/262571/nand-flash-prices-to-rise-up-to-40-in-2020

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