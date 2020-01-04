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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali

    Önce Samsung’un bellek üretim tesislerinde milyonlarca dolarlık zarara yol açan elektrik kesintisi haberi, şimdi ise NAND hammadde arzında sıkıntı haberi endişeye yol açtı
    2 hf.
    9,4b
    1
    22
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yüksek arza bağlı olarak yaşanan fiyat düşüşü tüketicileri oldukça sevindirmişti. Ne var ki bu yıldan itibaren analizler yavaş yavaş fiyat ortalamalarında yükselişe işaret ediyor.

    Kötü haber geldi

    Kısa süre önce DRAM fiyatlarında stoklara bağlı olarak bir yükseliş yaşanabileceği ve bunun ekran kartlarına yansıyacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise NAND bellek fiyatlarında da bir artış gözlemlenebileceği ifade ediliyor.

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    Sektör kaynaklarına göre SK Hynix, Micron, Samsung gibi devler bu yıl NAND bellek fiyatlarında yüzde 40’a varan artışlar olabileceğini hesaba katıyor. Bunun bir sebebi Samsung’un geçtiğimiz hafta üretim tesislerinde yaşadığı elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca dolarlık DRAM ve NAND bellek modülünün heba olması.

    Diğer bir sebep ise NAND bellek üretiminde kullanılan bazı bileşenlerin arzında yetersizlik ortaya çıkmaya başlaması. Bu da haliyle NAND bellek üretiminin hammaddeye dayalı bir kısıtlamaya gitmesine sebep olacak.

    Bunlar henüz tahmin niteliğinde ve yıl içerisinde NAND bellek üreticilerinin yapacakları hamleler fiyat ortalamasında etkili olacaktır. Bununla birlikte düşük fiyat ortalamalarının gelir tablolarına olumsuz yansıdığı ve üreticileri pek memnun etmediği de bir gerçek.



    https://www.techpowerup.com/262571/nand-flash-prices-to-rise-up-to-40-in-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    zayim334 2 hf. en beğenilen
    Ram firmaları kadar kurtlu sektör yok. Dağda koyun kaybolsa fiyat artiriyorlar. Kurdukları teknoloji yatırımı dışında maliyetleri olmadığı için bahane bulmak da zor oluyor. Levent abi de hep dalga geçer bu konuyla.
    Ram firmaları kadar kurtlu sektör yok. Dağda koyun kaybolsa fiyat artiriyorlar. Kurdukları teknoloji yatırımı dışında maliyetleri olmadığı için bahane bulmak da...
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    Yanıtla +14
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    eAkman 2 hf.
    He yavrum he trafoya kedi girmistir.
    Yanıtla +7
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    Executor Arhentir 2 hf.
    NAND üreticilerinden Masallar
    Yersen.
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    DH Misafiri 2 hf.
    fark yapmaz ben ramımı 4 solata 64gb ddr4 fulladım, istiyosa yansınlar.
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    Executor Arhentir 2 hf.
    NAND üreticilerinden Masallar
    Yersen.
    Yanıtla +7
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    cheetah_first 2 hf.
    bu samsung ta akp gibi kanalı kaza yüzünden yapıyoruz diyorlar 2 gün sonra boğazda kaza oluyor
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    eAkman 2 hf.
    He yavrum he trafoya kedi girmistir.
    Yanıtla +7
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    zayim334 2 hf. en beğenilen
    Ram firmaları kadar kurtlu sektör yok. Dağda koyun kaybolsa fiyat artiriyorlar. Kurdukları teknoloji yatırımı dışında maliyetleri olmadığı için bahane bulmak da zor oluyor. Levent abi de hep dalga geçer bu konuyla.
    Yanıtla +14
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    babgozd 2 hf.
    NAND belleklerin ucuzlamaması için hiçbir sebep yok o yüzden kendileri sebep yaratıyorlar işte. Danışıklı dönüş yaptıkları için bir ülkenin rekabet kurumu ceza kesmişti hepsine. Yine aynı devam ediyorlar.
    Yanıtla +6
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    Whippoorwill 2 hf. _Dominic_Toretto_
    Önce tesisleri su basması lazımdı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    _Dominic_Toretto_ 2 hf. Whippoorwill
    Her ne bahaneyle olursa olsun, fiyat yükselmesini kastetmiştim aslında.
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    WmGMD 2 hf.
    1 yıldır fiyatlar fena değil diyorduk ki beklenen haberler başladı. Bir iki haftaya kasırga da vurdu mu , 2 katına çıkar fiyatları tekrar.
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    selahattın ısık 2 hf.
    Adamlar hakli

    4 haftadir olmasi gereken fiyattan ram sattilar..
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    _Dominic_Toretto_ 2 hf.
    Her sene olan bir şeyin tam olarak neresi beklenmedik ?
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