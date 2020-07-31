Narcos Idle Cartel indirmeye sunuldu

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Netflix’in en popüler dizilerinden Narcos yeni bir mobil oyunla karşımızda. İnşa etme tarzındaki ilk oyunun aksine Narcos Idle Cartel oyunu sürekli veya otomatik olarak ekrana tıklama üzerinden oynanıyor.

Narcos Idle Cartel neler sunuyor?

Narcos Idle Cartel oyununda El Patron ile ortaklık kurarak Kolombiya kartelinin patronu haline geliyor ve karteldeki işleri yürütmeye çalışıyoruz. Malzeme taşıma, silah ve ekipman üretimi, bunların dağıtımı şeklinde devam eden süreçleri yönetiyoruz.

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Süreçleri yönetmek için çalışanlara tıklamak gerekiyor. Birkaç bölüm sonra yeterli paranız olursa alt yönetici kiralayarak süreçleri otomatik hale getiriyorsunuz. Böylece otomatik olarak para kazanıyorsunuz.

Diziyle paralel olarak konu konu ilerleyen oyunda her konudaki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Görev tamamladıkça yeni sandıklar alıyor ve sandıklardan karakterler kazanıyoruz. Yine karakterlerin seviyesini yükselterek daha fazla para kazanabiliyoruz. Süreli etkinliklerde ise diğer kartellere karşı mücadele ederek liderlik tahtasında yükselmeye çalışıyorsunuz.

Narcos: Idle Cartel Tilting Point LLC Oyunlar Ücretsiz 571.2 MB

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