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    Anlık Bildirim

    NASA'nın AIM misyonu, batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi

    NASA'nın birkaç gün önce yaptığı basın açıklamasına göre uzayda geçen 15 yılın ardından AIM misyonu, teknik arızalar sebebiyle sona erdirildi. İşte detaylar:   
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    NASA AIM misyonu batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi Tam Boyutta Gör
    NASA, bazen fosilleşmiş bulutlar olarak da bilinen gece parlayan bulutları incelemek için 2007'de AIM görevini başlattı. AIM uzay aracı, gezegen yüzeyinin yaklaşık 600 metre yukarısında bulunan gözlem noktasından bilim insanları için paha biçilmez veriler topladı. Ancak yakın bir zamanda NASA, basın açıklamasında AIM misyonunu bitirdiğini açıkladı.

    AIM uzay aracı, artık bilinmezlikte süzülüyor

    NASA AIM misyonu batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi Tam Boyutta Gör
    Başlangıçta iki yıllık bir görev için 2007'de üretilen AIM uzay aracı sayesinde toplanan veriler, insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklanan metan emisyonlarının gece ölümlerine neden olduğunu bulan yakın tarihli bir 2018 çalışması da dahil olmak üzere 379 bilimsel çalışmaya yardımcı oldu. 

    Ancak ilk olarak 2019'da başlayan batarya sorunları NASA tarafından bir şekilde çözülse de yakın bir zamanda batarya sorunu yeniden yaşandı. Bu yüzden NASA, AIM misyonunu sona erdirdi. NASA'ya artık yanıt vermeyen AIM için her ihtimale karşı AIM ekibi, uzay aracının yeniden başlayıp bir sinyal iletebilmesi durumunda AIM'in iletişimini iki hafta boyunca izlemeye devam edecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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