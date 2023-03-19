NASA'nın AIM misyonu, batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi

AIM uzay aracı, artık bilinmezlikte süzülüyor
Ancak ilk olarak 2019'da başlayan batarya sorunları NASA tarafından bir şekilde çözülse de yakın bir zamanda batarya sorunu yeniden yaşandı. Bu yüzden NASA, AIM misyonunu sona erdirdi. NASA'ya artık yanıt vermeyen AIM için her ihtimale karşı AIM ekibi, uzay aracının yeniden başlayıp bir sinyal iletebilmesi durumunda AIM'in iletişimini iki hafta boyunca izlemeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)