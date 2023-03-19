NASA'nın AIM misyonu, batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi

Tam Boyutta Gör NASA, bazen fosilleşmiş bulutlar olarak da bilinen gece parlayan bulutları incelemek için 2007'de AIM görevini başlattı. AIM uzay aracı, gezegen yüzeyinin yaklaşık 600 metre yukarısında bulunan gözlem noktasından bilim insanları için paha biçilmez veriler topladı. Ancak yakın bir zamanda NASA, basın açıklamasında AIM misyonunu bitirdiğini açıkladı.

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AIM uzay aracı, artık bilinmezlikte süzülüyor

Tam Boyutta Gör Başlangıçta iki yıllık bir görev için 2007'de üretilen AIM uzay aracı sayesinde toplanan veriler, insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklanan metan emisyonlarının gece ölümlerine neden olduğunu bulan yakın tarihli bir 2018 çalışması da dahil olmak üzere 379 bilimsel çalışmaya yardımcı oldu.

Ancak ilk olarak 2019'da başlayan batarya sorunları NASA tarafından bir şekilde çözülse de yakın bir zamanda batarya sorunu yeniden yaşandı. Bu yüzden NASA, AIM misyonunu sona erdirdi. NASA'ya artık yanıt vermeyen AIM için her ihtimale karşı AIM ekibi, uzay aracının yeniden başlayıp bir sinyal iletebilmesi durumunda AIM'in iletişimini iki hafta boyunca izlemeye devam edecek.

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NASA AIM misyonu batarya kaynaklı sorunlardan dolayı sona erdi