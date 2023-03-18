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    Bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı: Oppo Enco Free 3

    Bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı olacak Oppo Enco Free 3, 21 Mart'ta piyasaya sürülecek. İşte yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olması beklenen cihazın detayları:
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    Oppo Enco Free 3, 21 Mart'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Oppo, 21 Mart'ta Çin'de gerçekleşecek etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında Oppo Find X6 serisi, Oppo Pad 2 ve Oppo Enco Free 3 yer almakta. Oppo Enco Free 3'ün tanıtım görsellerini yayınlayan şirket, kulaklığın bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı olacağını söyledi.

    İşte Oppo Enco Free 3'ün beklenen özellikleri:

    21 Mart'ta piyasaya sürülecek Oppo Enco Free 3 kablosuz kulaklığın yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. 49dB'ye kadar frekansları kapsayabilen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile donatılmış olarak gelecek kulaklığın kulakiçi çıkışı, şirketin iddialarına göre dünyanın böyle bir birime sahip ilk TWS kulaklıkları yapan bir bambu fiber diyafram ses ünitesi tarafından sağlanacak.

    Oppo Enco Free 3, 21 Mart'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Şirket tarafından ortaya çıkarılan pazarlama görselleri, yaklaşmakta olan TWS kulaklıklarının saplı bir tasarıma sahip olduğunu ve sol ve sağ kulaklıkları işaretlemek için bir L ve R sembolüne sahip olduğunu gösteriyor. Son olarak şarj kutusunun yarı saydam bir üst panel ile oval bir tasarıma sahip olması bekleniyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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