Bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı: Oppo Enco Free 3

İşte Oppo Enco Free 3'ün beklenen özellikleri:
21 Mart'ta piyasaya sürülecek Oppo Enco Free 3 kablosuz kulaklığın yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. 49dB'ye kadar frekansları kapsayabilen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile donatılmış olarak gelecek kulaklığın kulakiçi çıkışı, şirketin iddialarına göre dünyanın böyle bir birime sahip ilk TWS kulaklıkları yapan bir bambu fiber diyafram ses ünitesi tarafından sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)