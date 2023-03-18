Bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı: Oppo Enco Free 3

Tam Boyutta Gör Oppo, 21 Mart'ta Çin'de gerçekleşecek etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında Oppo Find X6 serisi, Oppo Pad 2 ve Oppo Enco Free 3 yer almakta. Oppo Enco Free 3'ün tanıtım görsellerini yayınlayan şirket, kulaklığın bambu fiber diyaframa sahip dünyanın ilk kulaklığı olacağını söyledi.

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İşte Oppo Enco Free 3'ün beklenen özellikleri:

21 Mart'ta piyasaya sürülecek Oppo Enco Free 3 kablosuz kulaklığın yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. 49dB'ye kadar frekansları kapsayabilen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile donatılmış olarak gelecek kulaklığın kulakiçi çıkışı, şirketin iddialarına göre dünyanın böyle bir birime sahip ilk TWS kulaklıkları yapan bir bambu fiber diyafram ses ünitesi tarafından sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Şirket tarafından ortaya çıkarılan pazarlama görselleri, yaklaşmakta olan TWS kulaklıklarının saplı bir tasarıma sahip olduğunu ve sol ve sağ kulaklıkları işaretlemek için bir L ve R sembolüne sahip olduğunu gösteriyor. Son olarak şarj kutusunun yarı saydam bir üst panel ile oval bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

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Oppo Enco Free 3, 21 Mart'ta piyasaya sürülecek