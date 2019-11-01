NASA astronotları Dünya yörüngesinde beyzbol oynadılar

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya'dan 410 kilometre yükseklikte olmasına rağmen, orada bulunan astronotlar kesinlikle nasıl eğlenileceğini biliyor. Devam eden Dünya Serisi'ni (Amerikan Ligi ve Ulusal Lig şampiyonlarının karşılaştığı beyzbol mücadele serisi), NASA astronotları kendi yollarıyla kutluyorlar.

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Andrew Morgan, Jessica Meir ve Christina Koch, Washington Nationals ile Houston Astros arasındaki beyzbol maçını bekliyorlardı. Bu bekleyişi eğlenceli bir duruma dönüştümek için yer çekimsiz ortamda beyzbol oynamaya karar verdiler ve bu eğlenceli zamanları videoya çektiler. Paylaşılan videoda, Jessica Meir'in atışını Christina Koch yakalıyor.

Meir, 28 Ekimde yörüngedeki laboratuvarın yedi pencereli kubbe modülünde yüzen bir beyzbolun topunun fotoğrafını tweetledi. Fotoğrafın arka planında ise Dünya var.

https://futurism.com/the-byte/watch-astronauts-play-baseball-international-space-station