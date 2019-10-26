NASA, Ay'da su avına çıkıyor: İşte 'VIPER' gözlem aracı

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NASA başkanı Jim Bridenstine, bu yıl 70'ncisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) heyecan verici bir duyuruya imza attı. Bridenstine, Ay'ın güney kutbundaki su buzullarını incelemek amacıyla geliştirilen yeni bir gözlem aracını ilk kez tanıttı. VIPER ismi verilen yeni uzay aracının 2022 yılında Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

Basın toplantısı sırasında konuşan Jim Bridenstine,"VIPER'ı Ay'ın güney kutbunda araştırmalar yapması için geliştiriyoruz. VIPER, su buzullarının tam olarak nerelerde yer aldığını belirleyecek." sözlerini kullandı.

Bridenstine,"Su buzullarının bizim için çok büyük bir önemi var. Soluduğumuz oksijen, içtiğimiz su gibi hayatın olmazsa olmazları su buzlarıyla karşılanabilir. Ayrıca suyu parçalarına ayırırsanız, hidrojen ve oksijen elde edersiniz bu da SLS roketleri için yakıt anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"

Bilim insanları, Ay'ın güney kutbunda su buzullarının bulunduğunuz geçtiğimiz yıl sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Suyun varlığı nedeniyle güney kutbu son zamanlarda uzay araştırmalarının en çok ilgi gören yerlerinden birisi oldu. NASA, Artemis programı dahilinde 2024 yılında Ay'ın güney kutbuna astronot indirmek istiyor. Uzay ajansının yeni Ay planları tamamıyla güney kutbu ve çevresinde şekillenmiş durumda. VIPER gözlem aracı, tarihi Artemis misyonları öncesinde müthiş bir hazırlık olacak.

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250 milyon dolarlık proje

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıya göre VIPER gözlem aracı yaklaşık bir golf arabası boyutlarında olacak. Projenin tahmini 250 milyon dolarlık bir maliyetle tamamlanması ve uzay aracının Aralık 2022'de Ay'a fırlatılması bekleniyor.

NASA yetkililerinin ifadelerine göre VIPER gözlem aracı yaklaşık 100 günlük bir görev için hazırlanıyor. VIPER'ın üzerinde dört farklı ana ekipmanın yer alacağı belirtilmiş: Yüzeyin bir metre altına kadar inebilecek bir delgi aleti ve üç farklı spektrometre. Uzay aracının bu ekipmanlardan yararlanarak yüzey altında saklı kalan buzları keşfetmesi ve haritalandırması bekleniyor.

NASA'nın VIPER misyonuyla ilgili yayınladığı video:

https://www.nasa.gov/feature/new-viper-lunar-rover-to-map-water-ice-on-the-moon