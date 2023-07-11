NASA, Ay’ın güney kutbuna gidecek ilk aracı hazırlıyor

VIPER, Ay'ın bilinmeyen bölgesine gidecek
Volatiles Investigating Polar Exploration Rover'ın kısaltması olan VIPER, 2024'ünsonlarında Ay'a vardığında yüzeye bir rampa aracılığıyla inecek. NASA'nın VIPER program yöneticisi Daniel Andrews, "Hepimiz rampalarla nasıl çalışacağımızı biliyoruz ve sadece içinde bulunacağımız ortam için bunu optimize etmemiz gerekiyor" diyor. NASA tarafından paylaşılan görüntülerde bir VIPER test aracının ajansın Ames Araştırma Merkezi'nde iniş için halihazırda test edildiği görülüyor.
Ay'ın güney kutbunda su bulunuyor
NASA ayrıca iniş aracının iki tarafında da rampalar bulunduracak. Eğer bir taraf uygun değilse veya bir taraf diğerine göre biraz daha uygunsa o yöne doğru VIPER'ın iniş yapması sağlanacak. VIPER, 2009 yılında Ay'ın güney kutbunda su buzunun varlığını doğrulayan NASA'nın Lunar Crater Observation and Sensing Satellite ya da LCROSS görevinin "bilimsel halefi" olarak anılıyor.
LCROSS görevinde de çalışmış olan Andrews, yapılan keşfin ardından NASA dahil olmak üzere diğer uzay ajanslarının Ay’a doğru adeta bir hücum başlattığının altını çizdi. Eğer bol miktarda buz varsa, NASA'nın Artemis ay programının bir parçası olarak 2020'lerin sonlarında inşa etmeyi planladığı gibi, Ay habitatlarında bu buzlar roketlerde ve su temini için kullanılabilir. VIPER keşif aracı ise bu gezilmemiş bölgeyi daha detaylı bir şekilde inceleyecek.
VIPER, görevi kapsamında Ay yüzeyinin altında sondaj yapmak ve dik, gölgeli bölgeleri keşfetmek gibi faaliyetleri gerçekleştirilecek. NASA Ames ve Astrobotic tarafından geliştirilen VIPER, Mars gezginlerinden farklı olarak dört tekerleği olan kare şeklinde golf arabası boyutlarında bir araç. Bu arada VIPER’ın tüm tekerlekleri de birbirinden bağımsız çalışabiliyor. Bu sayede asılı kalma veya gömülme gibi sorunların aşılması sağlanacak. VIPER aracının yapacağı keşifler Ay’daki insan faaliyetleri için oldukça kritik olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)