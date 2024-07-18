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Tam Boyutta Gör Volatiles Investigating Polar Exploration Rover'ın kısaltması olan VIPER görevi kapsamında NASA, Ay’ın güney kutbuna yakın bir yere inmeyi ve burada 100 gün boyunca bölgedeki buz yataklarını araştırmayı umuyordu. Görev kapsamında robotik keşif aracının kullanılması planlanıyordu. Ancak NASA, keşif aracını iptal ettiğini duyurdu.

VIPER, bütçe nedeniyle iptal edildi

NASA, yaptığı açıklamada VIPER projesini iptal etme gerekçesini maliyetlerdeki artış ve ajansın bütçe konusunda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığı belirtildi. VIPER, ilk olarak 2023 sonunda fırlatılacaktı ancak gecikmeler nedeniyle 2024 ve son olarak 2025 yılında ertelenmişti. Bununla birlikte VIPER, Astrobotic şirketinin Griffin iniş aracıyla fırlatılacaktı. VIPER iptal edilmiş olsa da NASA ile Griffin iniş aracını 2025 sonbaharında içerisinde keşif aracı olmadan Ay’a indirmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör NASA, VIPER görevinin iptal edilmesiyle birlikte 84 milyon dolar ek tasarruf sağlamayı bekliyor. Programa şimdiye kadar ise 450 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. VIPER görevi iptal edilmiş olsa da esasında aracın kendisi neredeyse tamamlanmış durumda. NASA, Ay'a yapılacak gelecek görevler için keşif aracının aletlerini söküp yeniden kullanmayı planlıyor. Bunun yanında NASA, ABD'li veya uluslararası endüstri ortaklarına keşif aracını kullanmakla ilgilenip ilgilenmediklerini soracak.

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NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox, halihazırda NASA’nın beş yıl içinde Ay’da buz ve diğer kaynakları arayacak bir dizi görevi bulunduğunu VIPER’un bunlardan sadece biri olduğunu ifade etti. Ek olarak 2025 bütçesi için NASA’da 1 milyar dolarlık kesinti yapıldığını da belirtelim.

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NASA, Ay’da su arayacak VIPER keşif aracını iptal etti