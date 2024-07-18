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    Anlık Bildirim

    NASA, Ay’da su arayacak VIPER keşif aracını iptal etti

    NASA, Ay’ın su açısından zengin olduğu düşünülen güney kutbunda su araması planlanan VIPER keşif aracı iptal etti. Aracın iptal edilme nedeninin arkasında ise ajansın bütçe kaygıları bulunuyor.
    NASA, Ay’da su arayacak VIPER keşif aracını iptal etti Tam Boyutta Gör
    Volatiles Investigating Polar Exploration Rover'ın kısaltması olan VIPER görevi kapsamında NASA, Ay’ın güney kutbuna yakın bir yere inmeyi ve burada 100 gün boyunca bölgedeki buz yataklarını araştırmayı umuyordu. Görev kapsamında robotik keşif aracının kullanılması planlanıyordu. Ancak NASA, keşif aracını iptal ettiğini duyurdu.

    VIPER, bütçe nedeniyle iptal edildi

    NASA, yaptığı açıklamada VIPER projesini iptal etme gerekçesini maliyetlerdeki artış ve ajansın bütçe konusunda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığı belirtildi. VIPER, ilk olarak 2023 sonunda fırlatılacaktı ancak gecikmeler nedeniyle 2024 ve son olarak 2025 yılında ertelenmişti. Bununla birlikte VIPER, Astrobotic şirketinin Griffin iniş aracıyla fırlatılacaktı. VIPER iptal edilmiş olsa da NASA ile Griffin iniş aracını 2025 sonbaharında içerisinde keşif aracı olmadan Ay’a indirmeye çalışacak.

    NASA, Ay’da su arayacak VIPER keşif aracını iptal etti Tam Boyutta Gör
    NASA, VIPER görevinin iptal edilmesiyle birlikte 84 milyon dolar ek tasarruf sağlamayı bekliyor. Programa şimdiye kadar ise 450 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. VIPER görevi iptal edilmiş olsa da esasında aracın kendisi neredeyse tamamlanmış durumda. NASA, Ay'a yapılacak gelecek görevler için keşif aracının aletlerini söküp yeniden kullanmayı planlıyor. Bunun yanında NASA, ABD'li veya uluslararası endüstri ortaklarına keşif aracını kullanmakla ilgilenip ilgilenmediklerini soracak.

    NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox, halihazırda NASA’nın beş yıl içinde Ay’da buz ve diğer kaynakları arayacak bir dizi görevi bulunduğunu VIPER’un bunlardan sadece biri olduğunu ifade etti. Ek olarak 2025 bütçesi için NASA’da 1 milyar dolarlık kesinti yapıldığını da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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