NASA, Ay’da su arayacak VIPER keşif aracını iptal etti

VIPER, bütçe nedeniyle iptal edildi
NASA, yaptığı açıklamada VIPER projesini iptal etme gerekçesini maliyetlerdeki artış ve ajansın bütçe konusunda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığı belirtildi. VIPER, ilk olarak 2023 sonunda fırlatılacaktı ancak gecikmeler nedeniyle 2024 ve son olarak 2025 yılında ertelenmişti. Bununla birlikte VIPER, Astrobotic şirketinin Griffin iniş aracıyla fırlatılacaktı. VIPER iptal edilmiş olsa da NASA ile Griffin iniş aracını 2025 sonbaharında içerisinde keşif aracı olmadan Ay’a indirmeye çalışacak.
NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox, halihazırda NASA’nın beş yıl içinde Ay’da buz ve diğer kaynakları arayacak bir dizi görevi bulunduğunu VIPER’un bunlardan sadece biri olduğunu ifade etti. Ek olarak 2025 bütçesi için NASA’da 1 milyar dolarlık kesinti yapıldığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.