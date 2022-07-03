NASA başkanı: Çin, Ay'ı kendi toprakları ilan edebilir

NASA başkanı Bill Nelson, Bild'e verdiği bir röportajda Çin'in uzay programıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Nelson, Çin'in bir gün Ay'ı istila edebileceğine inanıyor.
Başkalarına ait uyduları yok edebilirler
Nelson, "Çin'in Ay'a inip 'Bu bizim ve sen uzak dur' demesi konusunda çok endişelenmeliyiz." ifadelerini kullandı ve Çin'in uzay programının askeri bir uzay programı olduğunu savundu. NASA başkanı ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay yarışında yeni bir döneme girdiğine ve şimdi rakiplerinin uzayın askeri keşfine öncülük eden Çin olduğuna inanıyor.
Nelson, "Peki, Çin uzay istasyonunda ne olacağını düşünüyorsunuz? Orada başkalarına ait uyduları nasıl yok edeceklerini öğrenecekler." dedi. Dış Uzay Anlaşması'nı hatırlayacak olursak, NASA başkanının açıklamalarının oldukça garip geldiğini söyleyebiliriz. Zira bu anlaşma, uzayda kitle imha silahlarının yasaklanmasına ek olarak, hiçbir doğal gök cisminin herhangi bir ülkenin mülkü olamayacağını belirten bir madde de içermekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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