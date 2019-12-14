NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları

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Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan dev bir göktaşından örnek maddeler toplamaya hazırlanıyor. NASA'nın ünlü sondası OSIRIS-REx, önümüzdeki yıl Bennu asteroitine iniş yapacak. Bu konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, OSIRIS-REx'in iniş yapacağı bölgeyi nihayet belirlediklerini duyurdu.

OSIRIS-REx yaklaşık 20 metre genişliğindeki bir kratere iniş yapacak. NASA'lı bilim insanları kratere Nightingale ismini vermiş. Uzay ajansının ifadelerine göre Nightingale dört farklı aday bölge arasından seçilmiş. Nightingale'in bilimsel anlamda en yüksek potansiyeli sunduğu belirtiliyor. Organik materyal ve suyun bol miktarda bulunabileceği tahmin ediliyor.

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Konuyla ilgili Space.com'a bazı açıklamalar yapan OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta,"Tam 10 yıldır hayalini kurduğum bir gün bu. Bugün geldiğimiz nokta, yüzlerce çalışanımızın Bennu'dan gelen tüm verilerin birer birer üzerinden geçmesi ve binlerce saatlik emek sonucu mümkün oldu." ifadelerini kullandı

Nightingale bölgesi iniş için en uygun konum olarak belirlenmiş ancak NASA'lı bilim insanları yine de bazı potansiyel risklerin olduğunu belirtiyor. Nightingale sadece 20 metre genişliğinde ve etrafı da tamamıyla büyük kaya parçalarıyla kaplı. OSIRIS-REx'in de altı metrelik bir genişliği var, yani çok geniş bir çalışma alanı olmayacak. Dante Lauretta, bu gibi durumların örnek toplamayı zorlaştıracağını söylüyor.

Nightingale'ın 3D render görüntüsü:





OSIRIS-REx uzay aracı, yaklaşık iki kilogram ağırlığında örnek madde toplayabilecek kapasiteye sahip. NASA, ilk denemede başarısız olsalar dahi numune toplamak için ikinci ve üçüncü kez deneme imkanlarının olduğunu belirtti. OSIRIS-REx'in üzerinde üç farklı tüp bulunuyor. Ayrıca Nightingale'in engel çıkarması halinde Sandpiper ve Kingfisher isimli diğer iki bölgeye de iniş yapılabilir.

OSIRIS-REx'in numune toplama görevi Ağustos 2020'de başlayacak. Toplama süreci tamamıyla otonom olarak gerçekleşiyor. Bennu ve Dünya arasında müthiş uzaklıklar var dolayısıyla gerçek zamanlı iletişim sağlamak mümkün değil. Radyo sinyalleri ışık hızında hareket ediyor ancak uzayın inanılmaz boyutlarında ışık hızı bile bildiğiniz gibi yavaş kalıyor.

OSIRIS-REx uzay aracı 2019 yılı boyunca Bennu asteroitini tüm detaylarıyla incelemiş ve iniş bölgesini belirlemeye çalışmıştı. Ağustos ayına kadar bilimsel araştırmalar sürecek. Örnek toplama sürecinin tamamlanmasının ardından ise uzay aracı 2021 yılında Bennu'dan ayrılacak ve Dünya'ya doğru yolculuğuna başlayacak. OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

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800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen OSIRIS-REx, 2016 yılında uzaya fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık iki buçuk yıllık uzay macerasının ardından 1 Ocak 2019 tarihinde Bennu'nun yörüngesine yerleşti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) yörüngeye yerleşme süreci biraz zorlu geçti. Ancak nihayetinde NASA bu zorlu görevi kusursuz bir şekilde tamamlamayı başardı. OSIRIS-REx şu anda 'en küçük cisim yörüngesinde dönen uzay aracı' rekorunu elinde bulunduruyor.

Güneş Sisteminin oluşumundan bu yana hiçbir değişikliğe uğramayan asteroitlerin, bilimsel araştırmalarda birer zaman kapsülü görevi görme gibi müthiş bir özelliği var. OSIRIS-REx'in iniş yapmaya çalıştığı Bennu, karbon zengini asteroitlerden birisi. Bilim insanları bu tür asteroitlerin Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

Bennu'nun yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmişti. Göktaşı, milyarlarca yıl sonra bugün ilk kez bir ziyaretçiyi bünyesinde barındırıyor.

https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-site-nightingale.html