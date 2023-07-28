NASA, kendi akış hizmetini duyurdu: Evren parmaklarınızın ucunda!

Tam Boyutta Gör NASA, kendi akış platformunu başlatmaya hazırlanıyor. Uzay ajansı, fırlatma ve diğer etkinlikleri zaten canlı olarak yayınlıyor ancak NASA Plus platformunda çok daha fazlası olacak.

NASA, insansı astronot robotunun testlerine başladı 2 hf. önce eklendi

NASA+, ücretsiz ve reklamsız yayın yapacak

NASA+, yalnızca ses getiren görevlerinden canlı görüntüler değil, orijinal yapımları da içerecek. Platformda sunulacak ilk içeriklerden birkaçı daha önce hiç görülmemiş NASA videoları olacak. Daha da önemlisi içerikler ücretsiz olarak izlenebilecek ve yayın reklamlarla kesintiye uğratılmayacak.

NASA Plus içerikleri, Android ve iOS uygulaması üzerinden, masaüstü ve mobil tarayıcılardan izlenebilecek. NASA’nın Apple TV ve diğer medya oynatıcılar için özel uygulama çıkarma planı henüz yok.

NASA, havada ve uzayda bilinmeyenleri nasıl keşfettiğini, insanlık yararına yenilikleri nasıl getirdiğini, keşif yoluyla nasıl ilham aldığını dijital platform aracılığıyla daha iyi aktarmış olacak.

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NASA, kendi akış servisini başlatıyor: İşte NASA+ içerikleri