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    NASA, kendi akış hizmetini duyurdu: Evren parmaklarınızın ucunda!

    NASA, akış hizmetinin bu yılın sonlarına gireceğini duyurdu. NASA+ adıyla yayına başlayacak dijital platformda hangi içeriklerin yayınlanacağı paylaşıldı.             
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    NASA Plus yayına başlıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, kendi akış platformunu başlatmaya hazırlanıyor. Uzay ajansı, fırlatma ve diğer etkinlikleri zaten canlı olarak yayınlıyor ancak NASA Plus platformunda çok daha fazlası olacak.

    NASA+, ücretsiz ve reklamsız yayın yapacak

    NASA+, yalnızca ses getiren görevlerinden canlı görüntüler değil, orijinal yapımları da içerecek. Platformda sunulacak ilk içeriklerden birkaçı daha önce hiç görülmemiş NASA videoları olacak. Daha da önemlisi içerikler ücretsiz olarak izlenebilecek ve yayın reklamlarla kesintiye uğratılmayacak.

    NASA Plus içerikleri, Android ve iOS uygulaması üzerinden, masaüstü ve mobil tarayıcılardan izlenebilecek. NASA’nın Apple TV ve diğer medya oynatıcılar için özel uygulama çıkarma planı henüz yok.

    NASA, havada ve uzayda bilinmeyenleri nasıl keşfettiğini, insanlık yararına yenilikleri nasıl getirdiğini, keşif yoluyla nasıl ilham aldığını dijital platform aracılığıyla daha iyi aktarmış olacak.

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