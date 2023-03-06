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    Elon Musk’ın uyduları NASA’nın uzay keşiflerini “sabote” ediyor

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in Starlink uydularının sayısı her hafta artıyor. Yeni bir çalışmada astronomik araştırmalar üzerindeki alçak yörüngedeki artan uydu sayısının etkileri araştırıldı.
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    Elon Musk’ın uyduları uzayın keşfedilmesini engelliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in alçak Dünya yörüngesine yerleştirdiği Starlink uydularının sayısı sürekli olarak artıyor. Bu proje tamamlandığında Starlink uydu sayıları birkaç on bini geçecek. Ancak rekabetin doğası gereği Starlink’in yörüngede tek kalması beklenmiyor, kaldı ki Çin kendi uydu takımyıldızlarını fırlatmayı planlıyor. Ancak tüm bu uydular görünüşe göre Dünya üzerinden yapılan astronomik araştırmaları baltalıyor.
    Elon Musk’ın uyduları uzayın keşfedilmesini engelliyor Tam Boyutta Gör
    Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir çalışma, alçak Dünya yörüngesindeki artan uydu sayısının astronomik araştırmaları, özellikle de NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yürütülen bilimsel çalışmaları nasıl etkilediğini inceledi. Aşağıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere alçak yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun çektiği fotoğraftaki beyaz çizgiler Starlink uydularından kaynaklanıyor.

     

    Elon Musk’ın uyduları uzayın keşfedilmesini engelliyor Tam Boyutta Gör
    Bazı fotoğraflarda Starlink’in neden olduğu zarar daha da ciddi durumda olabiliyor. Elde edilen güncel verilere göre şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 6000 adet uydu bulunuyor. Bu uyduların yüzde 62’si Starlink uydularından oluşuyor. Dahası Hubble, giderek irtifasını kaybediyor ve Starlink uydularından daha alçakta bulunuyor.
    Elon Musk’ın uyduları uzayın keşfedilmesini engelliyor
    Peki, bu nasıl düzeltilebilir? SpaceX, Hubble'ı orijinal irtifasına geri döndürmeyi önerdi, bu da onu Starlink'in ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer birçok uydunun üzerine çıkaracaktır ancak bu, yer tabanlı teleskoplar için sorunu çözmüyor. Ek olarak son raporlar artan radyo sinyallerinin de farklı türdeki teleskopları etkilediği aktarılıyor. Sonuç olarak ise şimdilik kesin bir çözüm masada yok.
    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90606/nasa-space-telescope-images-are-being-killed-by-elon-musks-satellites/index.html https://earthsky.org/space/satellites-are-photobombing-hubble-effect-on-research/
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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