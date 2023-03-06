Elon Musk’ın uyduları NASA’nın uzay keşiflerini “sabote” ediyor

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Starlink, Hubble'ı sabote ediyor
Kaynakça
https://www.tweaktown.com/news/90606/nasa-space-telescope-images-are-being-killed-by-elon-musks-satellites/index.html
https://earthsky.org/space/satellites-are-photobombing-hubble-effect-on-research/
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