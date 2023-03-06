Elon Musk’ın uyduları NASA’nın uzay keşiflerini “sabote” ediyor

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in Starlink uydularının sayısı her hafta artıyor. Yeni bir çalışmada astronomik araştırmalar üzerindeki alçak yörüngedeki artan uydu sayısının etkileri araştırıldı.