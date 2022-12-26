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    NASA, Mars’ın büyüleyici kış fotoğraflarını yayınladı

    NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında bulunan HiRISE kamerası, Kızıl Gezegen’e ait kış manzaralarını paylaştı. Fotoğraflarda Mars yüzeyinde kar, don ve buzun oluştuğu görülüyor.
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    NASA, Mars’ın kar manzaralarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Mars’ın yüzeyindeki kar, don ve buzlu manzaralar Kızıl Gezegen’in en soğuk mevsiminin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. NASA'ya ait Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında yer alan HiRISE kamerası tarafından elde edilen görseller Mars’ın kış mevsimine ait şahane manzaraları gözler önüne seriyor.

    Çekilen fotoğraflara bakıldığında Mars’ın kış mevsiminde sanki başka bir dünyaya dönüştüğü görülüyor. Bu çorak gezegenin kışı ise oldukça sert, sıcaklıklar sıfırın altında eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor ve böylece kar manzaraları meydana geliyor. Bu manzaraları haberin sonundaki galeriden görebilirsiniz.

    Mars'a kar yağıyor

    Ancak elbette Mars’ın havasının ne kadar soğuk olursa olsun normal bir kar yağışı beklememek gerekiyor. Mars’ta oluşan kar iki çeşitte meydana geliyor: Dünya'da olduğu gibi su buzu karı ve çok soğuk olduğu için oluşan karbondioksit veya kuru buz karı. Bu arada Mars'taki hava durumu Dünya'dakinden oldukça farklıdır çünkü atmosferi çok incedir. Dünya atmosferinin yoğunluğunun sadece yüzde 1'i olan atmosfer nedeniyle en büyük hava olayları yağmur fırtınaları değil, toz fırtınalarıdır.

    NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Mars bilimcisi olan Sylvain Piqueux yaptığı açıklamada, "Yine de kayak yapmak istiyorsanız, eğimli bir yüzeyde karın birikebileceği bir kratere veya uçurum kenarına gitmeniz gerekecek." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Mars’taki kar yağışı gezegenin en soğuk uç noktalarında, yani kutuplarında meydana geliyor.

    Mars’taki kar taneleri kübik

    Dünya’daki kar taneleri su moleküllerinin kristalleşmesi prensibine bağlı olarak kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahip. Ancak Mars’daki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.

    Esasında Mars üzerinde donmuş buzun olduğu 1970’lerden beri biliniyor. İlk olarak NASA’nın Viking aracı gezegene indiğinde su bazlı donu görüntüledi. NASA’nın 2008'de Mars'ın kuzey kutbunun 1600 kilometre yakınına indirdiği Phoenix aracı da yüzeye düşen su-buz karını tespit etti. Öte yandan Mars yüzeyine yağan karlar yüzeyde elbette kalıcı şekilde kalmıyor. Kış mevsiminin bitişiyle birlikte tüm buz eriyor ve süblimleşiyor.

    Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-explores-a-winter-wonderland-on-mars https://mars.nasa.gov/mro/multimedia/slideshows/awinterwonderlandonmars/
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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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