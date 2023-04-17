Tarihin en büyük roketi fırlatılıyor: İşte SpaceX Starship canlı yayını ve dahası

Tam Boyutta Gör Yaşayan hiçbir insan bu kadar güçlü ve büyük bir roketin uçtuğunu henüz görmedi. Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX, yeniden kullanılabilir roketler ile bir devrimin öncüsü olmuştu. Şimdi ise yeni bir kilometre taşının daha geride bırakılması hedefleniyor. SpaceX Starship roket, devasa büyüklüğüyle çok kısa bir süre sonra -bir sorun çıkmazsa- ateşlenecek.

Güncelleme: Fırlatma süreci 40 saniye kala bugün için iptal edildi. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre bir basınç valfi donmuş ve arızaya neden olmuş. Tüm sistemler güvende. Starship'in fırlatma işlemi birkaç gün içinde tekrar denenecek.

SpaceX Starship canlı yayını nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship’in test uçuşunu Türkiye saati ile 15:15’te başlayacak olan YouTube canlı yayınıyla tüm dünyanın gözlemine sunacak. Canlı yayının başlangıcından 45 dakika sonra saat 16:00’da fırlatmanın başlaması bekleniyor. Hemen alttan canlı yayını izleyebilirsiniz.

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Ancak bunun bir test olduğunu, yaşanılabilecek aksaklıkların olasılık bakımından yüksek olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla fırlatmanın ertelenmesi ihtimal dahilinde ve bu ihtimalin oranı düşük değil. Bir teknik sorun olmazsa bile hava şartları yeterince iyi değilse yine bir ertelemenin olması mümkün.

Test uçuşunda neler olacak?

Tam Boyutta Gör Starship'in test uçuşunda dört ana hedefi olacak. Birincisi Starbase istasyonundan sağlıklı bir kalkış. İkincisi 235 kilometre (yörüngenin bir tık altı) irtifaya çıkmak ve ardından Super Heavy roketinin ayrılması. Super Heavy roketi ayrıldıktan sonra Meksika körfezindeki drone gemiye iniş yapacak. Starship ise yoluna bir süre daha devam ettikten sonra atmosfere tekrar giriş yaparak Pasifik Okyanusu’ndaki bir başka drone gemiye iniş yapmaya çalışacak. Tüm Starship test uçuşunun yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanıyor.

SpaceX Starship nedir?

Tam Boyutta Gör Starship, SpaceX’in insanlı derin uzay görevleri için tasarladığı çok amaçlı bir rokettir. Çok amaçlı terimi burada kilit nokta zira bu sistem sayesinde Starship, tamamen yeniden kullanılabilir olarak 150 metrik ton ve harcanabilir olarak 250 metrik tona kadar taşıma kapasitesine sahip olacak. SpaceX’e göre Starship roketi Ay, Mars ve yörünge görevlerinin yanı sıra dünya içi ulaşım faaliyetlerinde kullanılabilecek. Roket aynı anda 100 insanı Mars’a veya Ay’a taşıyacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu arada Starship, NASA’nın Artemis 3 görevinde insanları Ay’a götürecek roket olacak.

Starship, iki aşamadan oluşan 120 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir roket olacak: Super Heavy ve Starship. Super Heavy, 69 metre uzunluğa sahipken Starship, 50 metre uzunluğa sahip olacak. Super Heavy (ilk aşama): Sıvı oksijen ve metan yakan 33 Raptor motoruyla birlikte toplam 17.6 milyon libre itme gücü oluşturacak. Starship (ikinci aşama): Altı Raptor motoruna sahip olacak ve toplamda 3.3 milyon libre itme gücü üretecek. Bu kısım mürettebat veya kargonun barındırılabildiği hepsi bir arada bir uzay aracı konumunda.

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