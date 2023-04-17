Tarihin en büyük roketi fırlatılıyor: İşte SpaceX Starship canlı yayını ve dahası

Güncelleme: Fırlatma süreci 40 saniye kala bugün için iptal edildi. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre bir basınç valfi donmuş ve arızaya neden olmuş. Tüm sistemler güvende. Starship'in fırlatma işlemi birkaç gün içinde tekrar denenecek.
SpaceX Starship canlı yayını nasıl izlenir?
Ancak bunun bir test olduğunu, yaşanılabilecek aksaklıkların olasılık bakımından yüksek olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla fırlatmanın ertelenmesi ihtimal dahilinde ve bu ihtimalin oranı düşük değil. Bir teknik sorun olmazsa bile hava şartları yeterince iyi değilse yine bir ertelemenin olması mümkün.
Test uçuşunda neler olacak?
SpaceX Starship nedir?
Starship, iki aşamadan oluşan 120 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir roket olacak: Super Heavy ve Starship. Super Heavy, 69 metre uzunluğa sahipken Starship, 50 metre uzunluğa sahip olacak. Super Heavy (ilk aşama): Sıvı oksijen ve metan yakan 33 Raptor motoruyla birlikte toplam 17.6 milyon libre itme gücü oluşturacak. Starship (ikinci aşama): Altı Raptor motoruna sahip olacak ve toplamda 3.3 milyon libre itme gücü üretecek. Bu kısım mürettebat veya kargonun barındırılabildiği hepsi bir arada bir uzay aracı konumunda.