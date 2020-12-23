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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı

    Dünyanın en büyük uzay ajansı NASA'nın 2021 mali yılı bütçesi 23,3 milyar dolar olarak belirlendi. Yeni bütçe uzay ajansında beklentilerini karşılamayı başaramadı.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı
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    ABD Kongresi, NASA'nın 2021 mali yılı için bütçesini belirledi. Yapılan açıklamaya göre uzay ajansının bütçesi 2021 yılı için 23,3 milyar dolar olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre küçük bir artış olsa da yeni bütçe NASA'nın beklentilerini karşılayamadı.

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    NASA'nın 2021 yılı için isteği 25,2 milyar dolar bütçe isteği vardı. Uzay ajansı bu bütçenin özellikle de Artemis görevleri için gerekli olduğunu belirtiyordu. Ancak ABD Kongresi bu isteğe olumlu yaklaşmadı. Böylece NASA'nın 2024'ye Ay'a astronot indirme planları büyük anlamda suya düşmüş oldu. 

    NASA başkanı Jim Bridenstine ise geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, 2024'te Ay'a indirme hedefine ulaşmak için önümüzdeki dört yıllık süreçte tam 28 milyar dolarlık Artemis bütçesine ihtiyaç duyacaklarını söylemişti. Bu bütçenin 3,2 milyar dolarlık kısmının, Artemis'in en kritik noktalarından olan Ay iniş aracına ayrıldığı ve bütçenin bu kısmının önümüzdeki bir yıl içerisinde sağlanması gerektiği belirtildi. 3,2 milyar dolarlık bütçe, astronotları Ay yörüngesinden yüzeye indirecek olan iniş aracını geliştirmekle sorumlu SpaceX-Blue Origin-Dynetics üçlüsüne dağıtılacaktı.

    NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı
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    Kongre'nin belirlediği yeni bütçede Artemis iniş araçları için istenen para da sağlanmamış. SpaceNews'te yer alan bilgilere göre Kongre, NASA'nın istediği 3,2 milyar doların sadece 850 milyon dolarını karşılamış. Yani beklenen bütçenin sadece dörtte biri gibi bir rakam gelmiş. 

    Diğer taraftan NASA'nın 2021 yılı bütçesinin, bir önceki yılın bütçesine göre 642 milyon dolar daha fazla olduğunu görüyoruz. İstenen bütçe gelmemiş olsa da yine de pandemiye rağmen bir artış var. Artemis misyonları bir süre gecikecek olsa da NASA yine önemli bütçeler almaya devam ediyor.



    https://www.space.com/nasa-2021-budget-congress-omnibus-spending-bill Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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