NASA’nın tarihi Artemi 1 görevi başarılı oldu: Orion, Dünya’ya döndü

Tam Boyutta Gör NASA’nın Ay’a tekrardan insan göndermeyi hedeflediği programın ilk ayağı olan Artemi 1 görevi başarılı bir şekilde tamamlandı. Gelecek görevde mürettebatları taşıyacak olan Orion uzay aracı Ay yörüngesini ziyaret ettikten sonra geçtiğimiz gece Dünya'ya döndü ve Meksika'nın Baja California açıklarında Pasifik Okyanusu'na güvenli bir iniş sağladı.

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Orion kapsülünün Dünya’ya dönüşü göründüğü kadar elbette kolay değildi. Zira kapsül Dünya’ya doğru gelirken saatte 39.422 km/s (24.500 mph) hıza ulaşırken aynı zamanda aracın ısı kalkanı da 2760 °C (5000 F) derece gibi bir sıcaklığa erişti. Orion, 25,5 gün boyunca uzayda toplam 1,4 milyon mil (2.253.082 km) yol kat etti.

NASA ayrıca Orion’un inişinde yeni bir gezegen giriş testi tekniği de denedi. Bu teknik uzay aracının belirlenen konuma inmesini kolaylaştırıyor. Orion, Dünya’nın üst atmosferine girdiğinde manevra için kısa bir sıçrayış gerçekleştiriyor ve bu sayede istenilen hedefe veya menzile erişiliyor. NASA bu tekniği nehirde su üzerinde bir taşı sektirmeye benzetiyor.

Şimdi ne olacak?

Tam Boyutta Gör Artık Orion yere geri döndüğüne göre NASA, insanları içeren gelecekteki görevlere hazırlanabilmek için gemideki sensör donanımlı mankenlerden veri toplamaya başlayacak. NASA'nın 2024 için planlanan ikinci Artemis görevi, Ay'ın çevresine bir grup astronot gönderecek. Ajans, sonunda Artemis III sırasında insanları Ay yüzeyine tekrardan indirmeyi planlıyor. Ancak bu görevin en erken 2025 ya da 2026’da yapılması beklenmekte.

NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güçlü roketinin fırlatılmasından Ay'ın etrafında olağanüstü bir yolculuğa ve Dünya'ya dönüşe kadar, bu uçuş testi Artemis Ay keşiflerinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Bugün NASA, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası ortaklarımız ve tüm insanlık için büyük bir zafer."

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