NASA’nın tarihi Artemi 1 görevi başarılı oldu: Orion, Dünya’ya döndü

Orion kapsülünün Dünya’ya dönüşü göründüğü kadar elbette kolay değildi. Zira kapsül Dünya’ya doğru gelirken saatte 39.422 km/s (24.500 mph) hıza ulaşırken aynı zamanda aracın ısı kalkanı da 2760 °C (5000 F) derece gibi bir sıcaklığa erişti. Orion, 25,5 gün boyunca uzayda toplam 1,4 milyon mil (2.253.082 km) yol kat etti.
NASA ayrıca Orion’un inişinde yeni bir gezegen giriş testi tekniği de denedi. Bu teknik uzay aracının belirlenen konuma inmesini kolaylaştırıyor. Orion, Dünya’nın üst atmosferine girdiğinde manevra için kısa bir sıçrayış gerçekleştiriyor ve bu sayede istenilen hedefe veya menzile erişiliyor. NASA bu tekniği nehirde su üzerinde bir taşı sektirmeye benzetiyor.
Şimdi ne olacak?
NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güçlü roketinin fırlatılmasından Ay'ın etrafında olağanüstü bir yolculuğa ve Dünya'ya dönüşe kadar, bu uçuş testi Artemis Ay keşiflerinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Bugün NASA, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası ortaklarımız ve tüm insanlık için büyük bir zafer."Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/orion-spacecraft-to-test-new-entry-technique-on-artemis-i-mission https://www.theverge.com/2022/12/11/23503957/nasa-artemis-i-mission-orion-splashdown https://www.nasa.gov/press-release/splashdown-nasa-s-orion-returns-to-earth-after-historic-moon-mission Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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