SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için tarihi açıkladı

SpaceX Starship, 14 Mart’ta üçüncü kez havalanacak
Elon Musk’ın yönettiği SpaceX, yine Musk’ın sahibi olduğu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bir sonraki Starship testinin 14 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Her şey planlandığı gibi giderse Starship, 14 Mart saat 14:30’da havalanacak.
Starship, NASA tarafından Ay’a astronotları indirecek roket olarak seçilmişti. NASA’nın Artemis programının en önemli parçası olan Starship, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi konumunda. Roket, 121 metre yüksekliğinde ve 150 tonluk yükü yörüngeye taşıyabiliyor. İki aşamadan oluşuyor ve roketin üst kısmı (esasında bu kısım Starship olarak adlandırılıyor) 50 metre uzunluğunda, ikinci kısım ise 71 metre uzunluğunda Super Heavy iticisi. Her iki kısım da tekrar kullanılabilir yapıda.
Üçüncü fırlatma testinde SpaceX, Starship’in üst aşamasının yörüngeye ulaşıp bir tur atmasını, ikinci kısmın ise iniş yapmasını hedefleyecek. Fırlatma tarihi yaklaştığında daha detaylı bilgiler sağlayacağız. Fırlatma tarihinde değişiklik olma ihtimali her zaman bulunsa da aşağıdaki X bağlantısı üzerinden fırlatmayı 14 Mart’ta canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.