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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için tarihi açıkladı

    Elon Musk’ın önderliğindeki SpaceX, uzay yolculuğu için tarihi öneme sahip Starship roketinin üçüncü fırlatma testi için tarihi açıkladı. Starship, 14 Mart’ta bir kez daha havalanacak.
    SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için tarihi açıkladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, ikinci fırlatma testinden aylar sonra nihayet insanlı uzay yolculuğu için tarihi öneme sahip Starship roketinin üçüncü fırlatma testi için merakla beklenen tarihi açıkladı. İlk Starship testi geçen yıl Nisan ayında gerçekleştirilmiş ve roket havada patlamıştı. Gerekli düzenlemelerden sonra ikinci ikinci Starship uçuşu Kasım 2023'te gerçekleşmiş ve hedeflere yine ulaşılamamıştı.

    SpaceX Starship, 14 Mart’ta üçüncü kez havalanacak

    Elon Musk’ın yönettiği SpaceX, yine Musk’ın sahibi olduğu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bir sonraki Starship testinin 14 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Her şey planlandığı gibi giderse Starship, 14 Mart saat 14:30’da havalanacak.

    Starship, NASA tarafından Ay’a astronotları indirecek roket olarak seçilmişti. NASA’nın Artemis programının en önemli parçası olan Starship, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi konumunda. Roket, 121 metre yüksekliğinde ve 150 tonluk yükü yörüngeye taşıyabiliyor. İki aşamadan oluşuyor ve roketin üst kısmı (esasında bu kısım Starship olarak adlandırılıyor) 50 metre uzunluğunda, ikinci kısım ise 71 metre uzunluğunda Super Heavy iticisi. Her iki kısım da tekrar kullanılabilir yapıda.

    Üçüncü fırlatma testinde SpaceX, Starship’in üst aşamasının yörüngeye ulaşıp bir tur atmasını, ikinci kısmın ise iniş yapmasını hedefleyecek. Fırlatma tarihi yaklaştığında daha detaylı bilgiler sağlayacağız. Fırlatma tarihinde değişiklik olma ihtimali her zaman bulunsa da aşağıdaki X bağlantısı üzerinden fırlatmayı 14 Mart’ta canlı olarak izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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