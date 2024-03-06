Tam Boyutta Gör SpaceX, ikinci fırlatma testinden aylar sonra nihayet insanlı uzay yolculuğu için tarihi öneme sahip Starship roketinin üçüncü fırlatma testi için merakla beklenen tarihi açıkladı. İlk Starship testi geçen yıl Nisan ayında gerçekleştirilmiş ve roket havada patlamıştı. Gerekli düzenlemelerden sonra ikinci ikinci Starship uçuşu Kasım 2023'te gerçekleşmiş ve hedeflere yine ulaşılamamıştı.

SpaceX Starship, 14 Mart’ta üçüncü kez havalanacak

Elon Musk’ın yönettiği SpaceX, yine Musk’ın sahibi olduğu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bir sonraki Starship testinin 14 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Her şey planlandığı gibi giderse Starship, 14 Mart saat 14:30’da havalanacak.

Starship, NASA tarafından Ay’a astronotları indirecek roket olarak seçilmişti. NASA’nın Artemis programının en önemli parçası olan Starship, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi konumunda. Roket, 121 metre yüksekliğinde ve 150 tonluk yükü yörüngeye taşıyabiliyor. İki aşamadan oluşuyor ve roketin üst kısmı (esasında bu kısım Starship olarak adlandırılıyor) 50 metre uzunluğunda, ikinci kısım ise 71 metre uzunluğunda Super Heavy iticisi. Her iki kısım da tekrar kullanılabilir yapıda.

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Üçüncü fırlatma testinde SpaceX, Starship’in üst aşamasının yörüngeye ulaşıp bir tur atmasını, ikinci kısmın ise iniş yapmasını hedefleyecek. Fırlatma tarihi yaklaştığında daha detaylı bilgiler sağlayacağız. Fırlatma tarihinde değişiklik olma ihtimali her zaman bulunsa da aşağıdaki X bağlantısı üzerinden fırlatmayı 14 Mart’ta canlı olarak izleyebilirsiniz.

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SpaceX, Starship roketinin üçüncü test uçuşu için tarihi açıkladı