NASA’nın teknolojisi, deprem enkazı altında sıkışıp kalan kalp atışlarını tespit etti

NASA'nın afet yardım ekipleri, depremden en çok etkilenen Türkiye'de, vücudun temel yaşam fonksiyonlarından kaynaklanan en küçük hareketlerini tespit etmek için "FINDER" ekipmanı kullandı. FINDER, kalp atışlarını ve solunumlarını uzaktan tespit ederek enkaz altında veya çığda hayatta kalanları bulmak için mikrodalga radar sensörleri kullanıyor.
NASA’nın FINDER ekipmanının geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’ye gönderildiği ifade ediliyor. Bununla birlikte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden bu yana ölü sayısı 38 bini geçmiş durumda.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah