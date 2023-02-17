NASA’nın teknolojisi, deprem enkazı altında sıkışıp kalan kalp atışlarını tespit etti

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin etkileri sürerken bölge halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Büyük bir yıkıma neden olan ve binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde son teknoloji ürünler de kullanıldı. Bunlardan bir tanesi de NASA’nın FINDER ekipmanı.

FINDER, mikrodalgalar kullanıyor

NASA'nın afet yardım ekipleri, depremden en çok etkilenen Türkiye'de, vücudun temel yaşam fonksiyonlarından kaynaklanan en küçük hareketlerini tespit etmek için "FINDER" ekipmanı kullandı. FINDER, kalp atışlarını ve solunumlarını uzaktan tespit ederek enkaz altında veya çığda hayatta kalanları bulmak için mikrodalga radar sensörleri kullanıyor.

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NASA’nın FINDER ekipmanının geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’ye gönderildiği ifade ediliyor. Bununla birlikte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden bu yana ölü sayısı 38 bini geçmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan FINDER, ilk olarak 2010 yılında Haiti'de meydana gelen korkunç depremin ardından, NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan bir ekip, tarafından geliştirildi. NASA Başkanı Bill Nelson “NASA'nın kalbi ve aklı, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlerle birlikte. NASA, gökyüzündeki gözümüzdür ve uzman ekiplerimiz, dünya gözlem filomuzdan yerdeki ilk müdahale ekiplerine değerli bilgiler sağlamak için çok çalışıyor.” dedi. Ek olarak cihazın ilk olarak 2015 yılındaki Nepal depreminin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında kullanıldığını da belirtelim.

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NASA’nın FINDER ekipmanı deprem enkazındaki insanları tespit etti